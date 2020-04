Le Mexique reçoit un avion avec une cargaison de matériel médical acheté à la Chine – . Miami (51)

MEXIQUE – Le gouvernement mexicain a reçu mardi soir l’envoi de fournitures médicales qu’il a achetées à la Chine pour faire face à la pandémie de COVID-19, qui est arrivée à bord d’un Boeing 787-8 d’Aeromexico appelé “Missionary for Peace”.

Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a rapporté via son compte Twitter que l’avion avait voyagé avec Martha Delgado, la sous-secrétaire aux relations extérieures, qui a accompagné et vérifié la qualité et la quantité de ce qui a été livré dans ce qui était le premier vol du pont aérien.

L’avion est rentré au Mexique près de 11 heures après avoir quitté Shanghai, en Chine, où il a été chargé de fournitures de protection pour les médecins et les infirmières, des respirateurs, des médicaments et du matériel prophylactique, entre autres.

Je suis reconnaissant pour le soutien de Martha Delgado, sous-secrétaire aux Affaires étrangères, pour vérifier la qualité et la quantité de ce qui a été livré sur ce premier vol du pont aérien. Merci !!!! pic.twitter.com/ofXJY7nf3x

– Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 7 avril 2020

L’avion est arrivé au hangar du sixième bataillon du Secrétariat de la défense nationale (Sedena), au milieu d’un dispositif de sécurité et de santé méticuleux.

Au cours de la conférence de presse nocturne, Hugo López-Gatell, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, a estimé que l’envoi couvrirait pleinement les besoins des hôpitaux en équipements de protection individuelle.

Selon le responsable, l’avion qui est arrivé dans le pays ce soir a des fournitures de protection pour le personnel de santé, telles que des gants, des masques faciaux, des masques N-95, des lunettes de protection et des casquettes.

“Cela nous permettra de couvrir pratiquement 100% des équipements de protection individuelle pour le système de santé national”, a déclaré López-Gatell.

Les infirmières et les médecins dénoncent le manque de ressources au Mexique.

Le fonctionnaire, qui sert de porte-parole du gouvernement fédéral au sujet de la pandémie, a déclaré que ce n’était pas le seul vol à acheter pour acquérir des fournitures, car un va-et-vient continu des avions sera établi qui apportera plus tard des équipements plus spécialisés tels que ventilateurs et moniteurs.

“Le vol s’est rendu en Chine avec des responsables du ministère des Affaires étrangères. La mission était très claire, apporter au Mexique les fournitures acquises au cours des trois ou quatre dernières semaines”, a déclaré López-Gatell.

.