Le Mexique suivra son calendrier d’ouverture des chaînes d’exportation, selon le ministre des Affaires étrangères | Entreprises mexicaines

Le gouvernement mexicain suivra son propre calendrier de réouverture des chaînes d’exportation, a fait savoir jeudi le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard après la lettre envoyée par les sénateurs américains à son département d’État pour faire pression sur la réactivation des usines mexicaines.

“La priorité du Mexique aujourd’hui est la santé et la protection des malades et les mesures que le ministère de la Santé prend pour éviter les infections. C’est la priorité, les étapes sont fixées, elles sont claires, le président l’a exprimé ainsi et le Mexique va suivre ce calendrier “, a déclaré Ebrard.

Lors de la conférence matinale du Palais national, le ministre des Affaires étrangères a qualifié de “question interne” la lettre envoyée ce mercredi à Mike Pompeo, le secrétaire d’Etat américain, par un groupe de 11 sénateurs républicains et démocrates des principaux Etats qui commercent avec le Mexique. comme l’Arizona, la Californie, la Géorgie, l’Iowa et le Texas.

Les législateurs ont exhorté Pompeo à faire pression sur le Mexique, qui a suspendu ses activités non essentielles en décrétant le 30 mars l’urgence sanitaire due au COVID-19, qui a causé 17 799 infections et 1 732 décès.

Bien qu’ils aient surmonté le million de cas cette semaine, les États-Unis commencent déjà la réactivation progressive de leur économie, c’est pourquoi le président Donald Trump et les hommes d’affaires insistent pour que le Mexique approuve avec lui ses activités non essentielles.

Malgré cela, Ebrard a insisté sur le fait que la lettre des sénateurs “n’est pas une affaire bilatérale” lors de la conférence de presse du matin du gouvernement mexicain, au cours de laquelle il a également révélé qu’il avait parlé mercredi de la question avec le ministère allemand des Affaires étrangères.

“A ce jour, il ne s’agit pas d’un problème bilatéral, il n’y a pas eu de communication de la part du secrétaire d’Etat et je ne pense pas qu’il y en aura concernant cette lettre”, a-t-il déclaré.

SOUTIEN PAISANOS

Face à la crise du COVID-19, le ministre des Affaires étrangères Ebrard a assuré que le réseau consulaire mexicain est en charge de 154 patients mexicains aux États-Unis.

Il a précisé que les proches de près de 200 personnes décédées dans ce pays ont demandé une assistance pour rapatrier les corps.

Dans le dernier rapport du ministère des Affaires étrangères (SRE), 529 citoyens mexicains tués par COVID-19 ont été dénombrés aux États-Unis, la majorité, 417, uniquement dans l’État de New York, suivis de 26 en Illinois et 25 en Californie.

En affirmant que le passage des migrants à travers la frontière sud est à des “bas historiques”, sans préciser de données, le ministre des Affaires étrangères a indiqué qu ‘”il y avait des vols chaque jour” pour le retour des Centraméricains dans leurs pays.

Concernant la politique “Rester au Mexique” des États-Unis, il a indiqué que 72% des arrestations et des retours de migrants se produisent dans les 48 heures, principalement d’origine mexicaine.