Le Milan de “Ibra” revient à rêver de places européennes | Réseaux sociaux sportifs

Milan s’est réengagé dans la lutte pour les places européennes après avoir battu lundi 1-0 à Turin, lors d’une rencontre où le suédois Zlatan Ibrahimovic, bien qu’il n’ait pas marqué, était à nouveau la pièce sur laquelle tout le match s’est tourné. offensive de l’ensemble “rossonero”.

Le retour de l’attaquant scandinave a non seulement signifié une injection de morale et de talent pour l’équipe milanaise folle, mais a également conduit à la “résurrection” de deux joueurs tels que l’espagnol Samu Castillejo et le croate Ante Rebic.