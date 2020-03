Le ministère de l’Éducation rencontre des écoles privées, mais décide de ne pas suspendre les cours dans le pays

Des membres du ministère de l’Éducation (Mines) ont rencontré ce lundi des directeurs d’écoles privées au Nicaragua pour présenter un “plan préventif” face à la possible arrivée du coronavirus (Covid-19) dans le pays.

Cependant, le Mined n’envisageait pas, parmi ses mesures, la suspension des cours dans les centres d’études pour empêcher la propagation du virus, comme l’ont fait la plupart des pays qui enregistrent des cas de Covid-19.

«Nous avons expliqué toutes les mesures qui sont prises, (…) pour procéder à la mise en œuvre d’une série d’ateliers qui installent des habitudes telles que le lavage des mains, comme la bonne façon de tousser, l’éternuement comme la forme de soins de santé et de soins de santé l’amour de nos parents âgés, nos mères, nos pères dans les centres d’études et dans les écoles et à la maison “, a déclaré Salvador Vanegas, conseiller pour les questions d’éducation du régime Daniel Ortega, sans présenter de mesures claires avant l’arrivée possible du virus au Nicaragua.

Le Hispanic Nicaraguan College a indiqué dans un communiqué que parmi les directives fournies par le Mined lors de la réunion de lundi pour “garantir la prévention de la propagation des maladies”, il faut laisser à la maison “les étudiants qui présentent des symptômes de toux”. .

Une autre directive, selon la même lettre, stipule que si l’élève est absent de l’école sans présenter de symptômes de la grippe ou d’une autre maladie, «les parents doivent être tenus responsables du retrait et de la remise des devoirs scolaires».

L’école hispanique du Nicaragua a également souligné qu’en cas de suspension des cours, “tous les élèves utiliseraient la plate-forme Schooly”.

Une autre des écoles privées qui a pris des mesures préventives contre le coronavirus est l’école Thérésienne, qui a suspendu le week-end dernier un kermès pour éviter l’encombrement. “Dans notre communauté éducative, il est prioritaire d’assurer le bien-être des enfants et des adolescents qui coexistent quotidiennement au sein de l’institution”, a déclaré l’école Teresiano dans un communiqué.

L’Université d’Amérique centrale, pour sa part, a décidé de suspendre les cours en personne de ce lundi 16 au 21 mars, dans le but de lutter contre Covid-19. “Nous allons développer nos activités académiques de manière virtuelle”, a rapporté l’UCA.

Les autorités sanitaires du monde entier recommandent d’éviter le surpeuplement des personnes pour les empêcher de contracter Covid-19.

Des pays d’Amérique centrale tels que le Honduras, le Costa Rica et le Guatemala, qui signalent déjà des cas positifs de coronavirus, ont annulé les événements massifs, suspendant les cours, jusqu’à ordonner la fermeture de leurs frontières pour empêcher la propagation de Covid-196.

Le régime au Nicaragua a déclaré à plusieurs reprises qu’il “n’a pas établi, ni qu’il établira de quarantaine” dans le pays, pour arrêter l’arrivée du Covid-19 et, à la place, a appelé à des manifestations et autorise l’entrée aux voyageurs en provenance de pays avec des risques de contagion.