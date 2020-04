Le ministère des Affaires étrangères demande aux Mexicains d’éviter les voyages non essentiels aux États-Unis – . Miami (51)

MEXIQUE – Le gouvernement du Mexique a de nouveau appelé ses citoyens mercredi à “éviter les voyages non essentiels” aux États-Unis, un pays qui a fait face ce jour à un autre jour fatidique en dépassant 200 000 infections à COVID-19 et en se frottant aux 5000 décès avec New York comme épicentre et foyers émergeant dans tout le pays.

Le nombre total d’infections a atteint 215 000 – près du double de celui du deuxième pays le plus positif, l’Italie – après avoir ajouté près de 26 000 au cours des dernières 24 heures; tandis que les défunts sont maintenant 4 757.

“Tous les Mexicains sont une nouvelle fois exhortés à éviter les voyages internationaux pour des raisons récréatives ou touristiques, en particulier entre le Mexique et les Etats-Unis”, a déclaré le ministère mexicain des Affaires étrangères (SRE) dans un communiqué.

Il a ajouté que ce qui précède est “conforme aux dispositions adoptées pour atténuer la dispersion, la transmission et les complications du COVID-19 dans la communauté”.

Il a souligné que les mesures de confinement, ainsi que la réduction progressive des fréquences et des routes aériennes, “ont généré de multiples complications logistiques, qui se poursuivront dans les prochaines semaines”.

Le SRE a expliqué que les ressortissants résidant à l’étranger de façon permanente, “en particulier aux États-Unis, sont invités à se conformer aux instructions des autorités locales” et il est fortement recommandé de rester chez eux et d’éviter tous les types de déplacements internationaux, y compris au Mexique.

Le sous-secrétaire à la Santé a déclaré que les Mexicains étaient confrontés à la dernière occasion de ralentir la contagion et d’éviter une situation chaotique.

Il a également exhorté “les Mexicains ayant leur résidence permanente aux États-Unis, qui cherchent à réunir leurs familles, à suspendre temporairement les voyages non essentiels dans notre pays”.

Le ministère des Affaires étrangères a noté que des mesures de confinement ont également été mises en place dans les deux pays ces derniers temps, notamment des limitations à la frontière terrestre et la réduction de la connectivité aérienne.

EXPLOSION DE CAS AUX USA

Mauricio Rodríguez Álvarez, professeur au Département de microbiologie et de parasitologie de la Faculté de médecine de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM), a déclaré qu’aux États-Unis, il y a une explosion de cas et qu’une situation terrible se profile.

Le ministère russe de la Défense a fait état dans un communiqué rendu public mercredi matin du départ d’un avion de transport militaire russe à destination des États-Unis avec du matériel médical pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus aux États-Unis.

“Notre frontière est virtuelle et fait de nous des candidats à la contagion. Pour cette raison, il faut une cohésion sociale pour prendre des mesures extrêmes au Mexique”, a-t-il recommandé.

Alors que Samuel Ponce de León Rosales, chef de la Commission et coordinateur du Programme universitaire pour la recherche en santé (PUIS), a expliqué que les États-Unis ont beaucoup plus de cas que le Mexique en raison du grand nombre de voyageurs en Asie.

“Il a deux épicentres, à Washington et en Californie, avec un trafic aérien important. Cela va affecter notre pays”, a-t-il estimé.

Le gouvernement américain a déclaré qu’il y aurait entre 100 000 et 250 000 décès par coronavirus aux États-Unis.

Tous deux ont rappelé que le premier cas aux États-Unis s’est produit fin janvier et au Mexique le 19 février, ils avaient donc “importé des cas devant nous et une circulation communautaire plus rapide”, tandis qu’au Mexique ils cherchent à étendre la scène. de confinement et éviter la contagion.

Le Mexique a augmenté ce mercredi à 1 378 infections à COVID-19 avec 163 nouvelles par rapport à 1 215 la veille, et 37 décès, 8 de plus que le dernier rapport, ont rapporté les autorités sanitaires.

