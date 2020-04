Le ministère des Affaires étrangères signale la mort de 108 Mexicains aux États-Unis – . Miami (51)

MEXIQUE – Le gouvernement mexicain a rapporté mercredi que 108 Mexicains sont morts aux États-Unis à ce jour par COVID-19, une statistique publiée par le ministère des Affaires étrangères (SRE).

Quatre-vingt-six des 108 personnes décédées ont perdu la vie dans l’État de New York, le plus touché par la pandémie dans le pays voisin du nord, qui a enregistré jusqu’à présent 402 923 infections et plus de 14 000 décès dus au virus.

Dans tous les cas, le gouvernement mexicain a précisé que le chiffre publié ne reflète que les décès signalés aux consulats, de sorte que “les chiffres pourraient varier”.

Le SRE a expliqué que dans le cas du défunt “il a fourni une assistance consulaire pour le transfert des dépouilles sur le territoire national” en coordination avec les autorités de l’Etat pour suivre les protocoles appropriés dans chaque cas.

De même, le secrétariat a assuré qu’il avait offert une aide consulaire aux Mexicains infectés par le virus aux États-Unis et à leurs familles.

La Big Apple est devenue l’épicentre des infections dans le pays et est la métropole la plus infectée par COVID-19.

Les personnes sans papiers peuvent également accéder à ces soutiens “dans de nombreux cas”, indique la note du secrétariat.

Cette aide comprend la diffusion d’informations, l’intercession avec les autorités et les entreprises locales et le dialogue avec les différents niveaux de gouvernement pour “garantir que les droits du peuple mexicain sont respectés sans préjudice”.

De même, les consulats aux États-Unis offrent des conseils pour le rapatriement librement consenti de leurs compatriotes et sur les services médicaux auxquels ils peuvent avoir accès pour effectuer le test et pour traiter la maladie.

Le réseau consulaire a également effectué un décompte des Mexicains infectés par le coronavirus SARS-CoV-2 aux États-Unis au cours des dernières semaines, bien que ces chiffres ne soient pas connus.

Le gouverneur du Texas a émis un ordre exécutif forçant tout voyageur de NY, NJ, CT et de la Nouvelle-Orléans à être mis en quarantaine pendant 14 jours.

Selon les données du recensement américain, en 2018, 12,3 millions de personnes étaient nées au Mexique et 26,2 millions de Mexicains de deuxième et troisième génération.

À ce jour, le Mexique a enregistré à l’intérieur de ses frontières 174 décès par coronavirus et 3 181 cas positifs.

