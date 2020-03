“Le ministère du Temps” étend son aventure à HBO Espagne | En vedette

A l’occasion de l’arrivée imminente de la quatrième saison de “The Ministry of Time” à la télévision espagnole, HBO Espagne a annoncé ce lundi l’inclusion dans son catalogue de la série espagnole, dont les chapitres seront disponibles un jour après chaque diffusion sur La 1 .

Sans date de retour exacte à la télévision espagnole, “The Ministry of Time” a déjà une double diffusion, sur La 1 et via HBO, des dix épisodes appartenant à sa quatrième saison, une livraison dans laquelle les protagonistes se rendront au cour convulsive d’Angleterre au XVIe siècle, l’Espagne d’après-guerre, le mouvement madrilène ou l’âge d’or de Velázquez.