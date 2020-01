Le ministre de la Justice appelle à renouveler le CGPJ et défend Dolores Delgado | La politique

Le ministre de la Justice, Juan Carlos Campo, a insisté aujourd’hui sur la nécessité de remplir le mandat constitutionnel de renouveler le Conseil général de la magistrature (CGPJ) et a défendu la proposition que Dolores Delgado soit le procureur général de l’État, approuvée par un trajectoire “impolue”.

“Elle est parfaitement candidate et mérite ce poste. Elle est pleinement créatrice de cette place”, a-t-elle souligné avant d’assister à une cérémonie de remise des prix par l’Association des communicateurs et reporters juridiques, et quelques heures avant que le CGPJ analyse la candidature de Delgado.