Le ministre espagnol des Affaires étrangères appelle à ne pas être alarmé par le coronavirus | La société

La ministre des Affaires étrangères d’Espagne, Arancha González Laya, a appelé samedi au calme avant la propagation du coronavirus car elle estime qu ‘”il n’y a pas de raison de s’alarmer aujourd’hui”, et a appelé à la responsabilité et à suivre les directives de l’OMS. et l’Union européenne.

González Laya a évoqué l’évolution de cette épidémie dans des déclarations à des journalistes à Montevideo, où il accompagne le roi Felipe VI à l’inauguration du nouveau président de l’Uruguay, Luis Lacalle Pou.