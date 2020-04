Le mix mexicain perd plus de 80% en un trimestre

Cette perte est due à une baisse de la demande de pétrole causée par la propagation du coronavirus Covid-19 et à une offre excédentaire provoquée par l’OPEP.

Petróleos Mexicanos (Pemex) a indiqué que le mélange mexicain de pétrole d’exportation fermé le dernier jour du mois à 10,76 $ le baril, ce qui impliquait une reprise marginale de 39 cents par rapport à la session précédente.

Cependant, le pétrole brut mexicain a clôturé le trimestre avec la plus forte contraction de son prix jamais enregistrée, car à la fin du 30 mars, il avait atteint un nouveau creux de 10,37 $ le baril, ce qui équivaut à une contraction trimestrielle de 81,53%, a rapporté Banco Base.

Selon les données, a-t-il dit, ce serait le nouveau minimum quotidien enregistré dans la série Bloomberg, qui a commencé en juillet 2000, car avant cette date, il y a les prix Pemex, qui sont des moyennes mensuelles. Dans cette série, le prix moyen minimum est de 7,89 $ le baril en décembre 1998, ce qui pourrait à nouveau toucher le mix mexicain.

Banco Base a expliqué que les principaux mélanges de pétrole ont clôturé le trimestre avec leur plus forte contraction jamais enregistrée, au signe que le marché mondial s’effondre, ce qui a conduit le prix du WTI et du Brent à atteindre des creux de 19,27 $ et 21,65 $ le baril, respectivement, niveaux jamais vus depuis 2002.

Il a expliqué que ce qui précède était dû à une destruction de la demande de pétrole causée par la propagation du coronavirus, qui menace d’entraîner l’économie mondiale dans une récession, en conjonction avec la guerre des prix entre les principaux producteurs mondiaux de pétrole brut.

Actuellement, Les mesures de confinement du coronavirus ont eu un impact sur la demande de pétrole de 20 millions de barils par jour., ce qui équivaut à près de 20% de la demande totale.

Il convient de noter que la contraction des prix n’est pas seulement due à la baisse de la demande, mais aussi à l’augmentation de l’offre, même avant la pandémie, puisque il y avait une offre excédentaire sur le marché, ce qui avait conduit à l’OPEP et ses alliés (OPEP +) de poursuivre leur accord historique conclu en décembre 2016. Cependant, début mars, cet accord a pris fin.

Ainsi, le WTI a clôturé le trimestre à 20,15 $ le baril, ce qui équivaut à une réduction de son prix de 67%, tandis que celui du Brent a diminué de 65,55% et a clôturé la session à 22,74 $ le baril, la plus forte contraction trimestrielle des prix du pétrole depuis que des records ont été enregistrés. (Ntx)