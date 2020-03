Le modèle cité par la Maison Blanche indique que 82 000 personnes pourraient mourir du coronavirus en août, même avec une distanciation sociale.

Pourquoi la FDA a-t-elle approuvé un traitement Covid-19 sans test? 2:28

(.) – La décision du président Donald Trump de prolonger les lignes directrices sur la distanciation sociale jusqu’au 30 avril est intervenue après que les responsables ont examiné 12 modèles statistiques différents, a déclaré la docteure Deborah Birx, coordinatrice de la réponse aux coronavirus à la Maison Blanche, lors d’une conférence téléphonique. de presse dimanche.

Mais debout dans la roseraie, Birx a également mentionné un autre modèle, créé de manière indépendante, qui “se terminait avec les mêmes numéros”. Cette analyse, qui est à la disposition du public, brosse un tableau sombre de ce qui va arriver aux États-Unis, même avec une distanciation sociale.

Lundi matin, on estime que plus de 2 000 personnes pourraient mourir chaque jour aux États-Unis à la mi-avril, alors que le virus devrait toucher le plus le pays. Le modèle, qui est régulièrement mis à jour, prévoit que 224 000 lits d’hôpital seront nécessaires, soit 61 000 de plus qu’il n’y en a, le 15 avril, lorsque les États-Unis devraient atteindre «l’utilisation maximale des ressources».

Et en supposant que la distanciation sociale se poursuivra jusqu’en mai, il constate qu’en août, environ 82 000 personnes aux États-Unis pourraient mourir de Covid-19.

Pointant le modèle dimanche, il a déclaré: “Vous pouvez voir l’inquiétude que nous avons avec le nombre croissant de morts possibles.”

L’analyse est basée sur des données d’Italie, de Chine et des États-Unis, utilisant des expériences passées pour prédire l’avenir.

Comme de nombreux modèles, les projections sont imparfaites, mais les chercheurs derrière le projet sont toujours parvenus à une conclusion inquiétante: «Même avec les mesures de distanciation sociale adoptées et soutenues, la demande de pointe pour les services hospitaliers en raison de la pandémie Covid-19 cela va probablement dépasser considérablement la capacité. »

«Un numéro alarmant»

Conçu par l’Institut de mesure et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington, le modèle est basé sur des informations provenant des gouvernements des États et des États, de groupes hospitaliers et de l’Organisation mondiale de la santé.

Birx, le responsable de la santé de la Maison Blanche, a également mentionné le modèle à Chuck Todd dans “Meet the Press” ce week-end. “Aucun État, aucune zone métropolitaine ne sera épargnée”, a-t-il déclaré lors de l’entretien.

Les autorités étatiques et locales doivent réagir rapidement à la menace des coronavirus et prendre des mesures de distanciation sociale, a-t-il déclaré, afin que “nous puissions avancer ensemble et protéger la majorité des Américains”.

Les décès pourraient être plus élevés si les États n’adoptaient pas ces mesures ou si les gens ne les suivaient pas.

Le modèle, par exemple, suppose que les fonctionnaires limiteront les contacts sociaux jusqu’en mai: fermer les écoles, adopter des mesures pour rester à la maison et limiter les déplacements et les affaires non essentielles. Pour les États qui ne mettent pas en œuvre au moins trois des quatre mesures, les estimations du modèle pour l’utilisation des hôpitaux et les décès augmenteront.

“Notre estimation de 81 000 décès aux États-Unis au cours des 4 prochains mois est un chiffre alarmant”, ont écrit les chercheurs, “mais ce nombre pourrait être considérablement plus élevé si la demande excessive de ressources du système de santé n’est pas prise en compte et si les politiques de distanciation sociale ne sont pas vigoureusement mises en œuvre et appliquées dans tous les États ».

Dimanche, le principal spécialiste des maladies infectieuses du pays, le Dr Anthony Fauci, a déclaré à Jake Tapper de . que beaucoup plus de personnes pourraient mourir: “En regardant ce que nous voyons actuellement, je dirais que 100 000 et 200 000 décès pourraient survenir”.

“Mais je ne veux pas être soumis à cela”, a déclaré Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. Il a averti que la modélisation était imparfaite et a déclaré: “Je ne pense tout simplement pas que nous ayons vraiment besoin de faire une projection quand il s’agit d’une cible si mobile qu’elle peut être facilement confondue et induite en erreur.”

Les États sont confrontés à des défis différents

Dans des endroits déjà touchés par le virus, comme New York, cette date devrait arriver plus tôt. L’État aura besoin d’environ 71 574 lits d’hôpital le 9 avril, provoquant une pénurie de plus de 58 564 lits, selon le modèle. New York aura également besoin d’environ 8 855 respirateurs.

Le gouverneur de l’Etat, Andrew Cuomo, pense que la réalité pourrait être plus dramatique.

Il a demandé 30 000 respirateurs dans l’état, et samedi, il a déclaré que New York aurait besoin d’environ 140 000 lits au sommet du virus, dont il prévoit qu’il sera dans 14 ou 21 jours. Peut-être motivé par ces prédictions, le Gouverneur a travaillé avec acharnement pour renforcer les capacités des hôpitaux.

Lundi, un hôpital de 1 000 lits ouvrira ses portes dans un centre de congrès de New York, et le gouverneur Cuomo a déclaré samedi que Trump avait approuvé quatre nouvelles installations médicales d’urgence dans l’État, fournissant 4 000 lits supplémentaires. L’USNS Comfort, un hôpital naval, est également arrivé cette semaine, apportant 1 000 lits, à l’usage des patients qui n’ont pas de covid-19.

D’autres États devraient avoir besoin de beaucoup moins de lits, selon le modèle. La Floride, par exemple, n’atteindra «l’utilisation maximale des ressources» que le 3 mai. Et alors que l’État devrait avoir besoin de près de 17 000 lits d’hôpital à l’époque, il en aura au moins 20 000 disponibles. Cependant, plus de 6 000 personnes devraient y mourir en août.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a travaillé pour limiter la propagation de la communauté dans l’État, concentrant sa colère sur les New Yorkais et établissant des points de contrôle pour les voyageurs d’État. “Le fait est que nous avons besoin de ces personnes pour s’isoler pendant 14 jours”, a déclaré DeSantis samedi.

Pendant des semaines, cependant, DeSantis a résisté aux appels à une action agressive en Floride, refusant de fermer les plages de l’État et choisissant de limiter les réunions à 10 personnes.

Le Dr Scott Gottlieb, ancien commissaire de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, a déclaré dimanche dans un tweet que «la Floride risque de devenir le principal épicentre de la propagation de l’épidémie # covid-19 dans les semaines à venir. “

Il a ajouté que «Miami semble être un point important. Les épidémies étaient évidentes il y a quelques semaines. Et l’État a mis du temps à mettre en œuvre les mesures d’atténuation et a probablement exporté une grande partie de son infection. »

Au fur et à mesure que de plus amples informations deviendront disponibles, le modèle de coronavirus IHME pourrait changer et les perspectives des États pourraient empirer si la distance sociale obligatoire n’est pas adoptée et suivie.

“L’incertitude sur le cours de l’épidémie, sa durée et le pic d’utilisation et de décès est grande à ce stade précoce de l’épidémie”, ont écrit les chercheurs qui ont créé le modèle. “Compte tenu de cela, il est essentiel de mettre à jour ces projections à mesure que de nouvelles données sur les décès aux États-Unis sont collectées.”

Cependant, pour l’instant, le modèle prévoit qu’un autre grand État, la Californie, ne manquera pas de lits de soins intensifs à son apogée. Mais la Louisiane, un État beaucoup plus petit, aura besoin de 700 de plus qu’elle n’en a besoin.

L’état du sud est un épicentre émergent du coronavirus, avec plus de 180 décès à ce jour. La Californie, qui compte 35 millions d’habitants de plus, a fait état d’environ 120 décès.

Alors que la Louisiane devrait être la plus durement touchée le 10 avril, le modèle prévoit que le pic californien se produira environ deux semaines plus tard, ce qui donnera à l’État plus de temps pour se préparer à une augmentation des cas.

Birx a reconnu la semaine dernière que les délais différeraient d’un pays à l’autre, affirmant que “chaque État et chaque point d’accès aux États-Unis sera sa propre courbe, car les graines sont arrivées à des moments différents”.

Les modèles sont imparfaits, selon les chercheurs

Les chercheurs derrière le modèle avertissent que leurs prédictions sont erronées.

Ils sont basés en partie sur des informations américaines. USA et en Italie, mais le modèle utilise également des données de Wuhan, en Chine, où les autorités ont agressivement mis en œuvre quatre mesures de distanciation sociale: fermer les écoles, fermer les entreprises non essentielles, ordonner aux résidents de se limiter à leur domicile et restreindre les voyages.

Les chercheurs ont supposé que seulement trois de ces mesures, pas les quatre, seraient suffisantes aux États-Unis. USA suivre un chemin similaire à celui de Wuhan. Mais “il est plausible que cela nécessite les 4 mesures”, ont écrit les chercheurs dans un document accompagnant les données.

Aux États-Unis, par exemple, les États doivent encore ordonner des interdictions de voyager juridiquement contraignantes. Mais de nombreuses régions ont fermé des écoles, ordonné la fermeture d’entreprises et demandé aux gens de rester à la maison.

Il y a des pays et des lieux “qui ont fait un peu plus que ces trois mesures”, a déclaré Ali Mokdad, professeur de science des métriques de santé au Washington Institute of Health Metrics and Assessment.

“Ils ont fermé des aéroports et ont annulé des voyages à l’intérieur et à l’extérieur du pays”, a déclaré Mokdad, qui a travaillé sur le modèle.

De nombreuses restrictions aux États-Unis sont également volontaires, sans l’application agressive de la loi en Chine. Les chercheurs ont écrit qu ‘”il faudra du temps pour évaluer si l’adhésion à la distance sociale est fondamentalement différente aux États-Unis par rapport à Wuhan”.

Le modèle prend en compte certaines différences entre les pays, comme l’âge de la population, mais ne prend pas en compte d’autres facteurs qui pourraient affecter le nombre de personnes décédées au cours d’une épidémie. La prévalence des maladies pulmonaires chroniques, par exemple, pourrait affecter les taux de mortalité.

L’analyse prédit des chiffres spécifiques, tels que 82 000 décès aux États-Unis. USA jusqu’en août, mais il offre également un éventail de possibilités. Estime que le nombre total de décès aux États-Unis USA en août, ils pourraient atteindre 39 000, par exemple, ou 141 000.

Fauci, le spécialiste des maladies infectieuses, a déclaré dimanche que “lorsque quelqu’un crée un modèle, il fait diverses hypothèses, et le modèle est aussi bon et aussi précis que ses hypothèses”.

Ces modèles “donnent le pire scénario et le meilleur scénario”, a-t-il déclaré. “En général, la réalité se situe quelque part entre les deux.”

Les choses peuvent encore changer, selon les chercheurs

Une chose semble certaine: alors que la demande de soins de santé monte en flèche, les hôpitaux ont dû faire face et continueront de faire face à des décisions difficiles. À New York, par exemple, un système hospitalier a interdit toutes les visites, y compris les couples pendant l’accouchement, avant d’être annulé par le gouverneur.

Dans le Queens, un agent de santé a déclaré à . qu’il existait une mentalité de «sauve-toi qui peux» en ce qui concerne l’équipement de protection à l’hôpital.

Et une lettre d’un système hospitalier du Michigan, écrite pour un pire scénario possible, a décrit comment les soins pourraient être rationnés: “Les patients qui ont les meilleures chances d’amélioration sont notre première priorité.”

Mais les choses pourraient encore s’améliorer, en particulier dans les États qui sont encore à quelques semaines de leurs sommets.

L’annulation des procédures électives et l’encouragement des gens à simplement rechercher les soins nécessaires pourraient libérer les hôpitaux, selon les chercheurs. La réutilisation de l’espace inutilisé, comme les salles d’opération, les salles du personnel et les couloirs, pourrait augmenter temporairement la capacité en lits. Et les hôpitaux pourraient attirer du personnel supplémentaire en augmentant les heures supplémentaires, en réengageant des travailleurs et en faisant appel à des bénévoles.

À New York, épicentre du coronavirus du pays, environ 1 000 personnes sont déjà décédées après avoir été infectées. Mais Cuomo a annoncé vendredi que plus de 60 000 professionnels de la santé, dont des retraités, se sont déjà portés volontaires. Jusqu’à 10 000 personnes se sont inscrites en un jour la semaine dernière.

Mokdad, l’enseignant qui a travaillé sur le modèle, a souligné l’importance de cet esprit, aux États-Unis et dans le monde. “Cette pandémie a clairement démontré à nous tous que nous devons travailler ensemble”, a-t-il déclaré.

“Il n’y a rien de positif dans ce virus qui détruit les gens et les économies”, a déclaré Mokdad. “Mais j’espère que nous travaillerons désormais ensemble en tant que pays, au lieu de dire que c’est la Chine, c’est l’Iran, etc. Sinon, cela nous affectera tous. C’est une leçon pour nous tous de nous unir et de sauver des vies. “

.