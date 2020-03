Le mois où Madrid a vidé et fait exploser la santé dans les airs | Couverture

Le 25 février, les Madrilènes ont commencé leur journée avec leur objectif fixé le week-end – un pont pour beaucoup – sans déranger personne qu’un jeune homme ait été testé positif pour le coronavirus. Un mois plus tard, le virus a fait plus de 1 535 morts, vidé les rues, les salles de classe et les emplois et fait exploser le système de santé et de morgue.

C’est le mois le plus intense que Madrid ait vécu depuis des décennies. De zéro cas confirmé à 12 352, de aucun décès à 1 535 ce mardi. Et avec six millions de personnes confinées chez elles en attendant une courbe épidémique ascendante qui, même quatre semaines plus tard, n’a même pas atteint un plafond.