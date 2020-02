Le MoMA rend hommage à l’engagement social de la photographe Dorothea Lange | Culture et divertissement

Le Museum of Modern Art de New York (MoMA) a présenté jeudi une vaste exposition dans laquelle il rend hommage à l’héritage de la photographe américaine Dorothea Lange, connue pour son engagement social lors de la Grande Dépression, qui est sa première rétrospective en plus 50 ans

“Ce n’est pas que (Lange) on s’en fout, c’est sûr”, a expliqué la conservatrice de l’exposition, Sarah Meister, à Efe, tout en essayant d’expliquer les raisons pour lesquelles cette importante photographe, surtout reconnue pour ses portraits Les effets bruts de la Grande Dépression américaine sur la population rurale n’ont pas occupé une place de choix dans les musées.