Le monde dépasse 150 000 décès dus à COVID-19, avec 2,24 millions de cas | La société

Les décès de COVID-19 dans le monde depuis le début de la pandémie s’élèvent à 152 551, après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé aujourd’hui 6 400 nouveaux décès.

L’agence basée à Genève a également enregistré 80 000 nouvelles infections sur la planète, portant le total à 2,24 millions de cas.

Les chiffres représentent une certaine diminution des nouveaux cas et des décès quotidiens par rapport à la veille, bien qu’il soit fréquent que le week-end de nombreuses autorités sanitaires nationales signalent moins d’infections et que celles-ci augmentent à nouveau au début de la semaine suivante.

Par région, l’Europe est toujours la plus touchée avec 1,12 million de cas, suivie par l’Amérique avec 821 000, et le Vieux Continent pourrait aujourd’hui franchir la barrière des 100 000 décès.

Les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France, dans cet ordre, restent les pays les plus touchés en nombre de cas, bien que ces derniers jours ils soient entrés dans la liste des pays avec plus d’infections, comme la Russie et le Brésil. .

Selon les chiffres des autorités sanitaires nationales, les patients récupérés sur la planète ont aujourd’hui dépassé la barrière des 600 000, tandis que 54 000 sont dans un état grave ou critique.