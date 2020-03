Le monde du sport réclame le report des Jeux de Tokyo | PracticoDeporte

Bien que la décision du Comité international olympique de suspendre la Jeux de Tokyo 2020 Cela semble déjà un fait, pour le moment ce n’est pas officiel et cela continue de susciter des inquiétudes dans la plupart des pays, de sorte que de plus en plus de voix le demandent.

La expansion du coronavirus Allez-y et personne ne sait avec certitude quelle sera la situation au mois de juillet, ce qui semble évident, c’est que les athlètes, la plupart d’entre eux, ne pourront pas préparer les différentes compétitions comme l’occasion le mérite.

Le report, une réalité

Donc, le monde du sport est déjà une clameur vers CIO et fait le Japon. Au cours des dernières heures, il semble que la décision ait été prise et que le débat soit devenu celui de la relocalisation des Jeux, cependant, cette nouvelle n’est pas encore officielle et les athlètes continuent d’être submergés.

Telle est la situation que la plupart des pays ont déjà formellement présenté la demande de report. Premièrement, les différentes fédérations le faisaient, cependant, Australie ce fut le déclencheur de tout ce qui a suivi. Ceux du pays océanique ont fait savoir au monde entier que leurs athlètes n’allaient pas pouvoir se rendre au Japon, une décision qui mettait en échec les Jeux de l’été prochain.

Pétition officielle des États-Unis

Mais c’est que maintenant les pays ont été ajoutés à cette liste. L’un d’eux a été États Unis, la grande puissance olympique. Il l’a fait par l’intermédiaire du président de ses comités olympiques et paralympiques, Sussane Lyon, qui a officiellement demandé de reporter Tokyo 2020.

“Il est plus clair que jamais que la voie du report est la plus prometteuse. Nous encourageons le CIO à prendre toutes les les mesures nécessaires pour garantir que les Jeux puissent se dérouler dans des conditions sûres et équitables pour tous les concurrents “, a-t-il expliqué dans cette déclaration.

C’est une décision qui vient après que Lyon ait demandé plus de 1 500 athlètes américains.

Autriche Il est dans la même lignée que les États-Unis, demandant la suspension des Jeux pour respecter les conditions d’égalité pour tous les athlètes, en plus de préserver la santé avant tout. Quelque chose qui souscrit également Le Portugal.

La Grande-Bretagne a également confirmé qu’elle n’enverra pas ses athlètes s’ils le sont cet été

Un peu plus loin, ils sont entrés La Grande-Bretagne ou la Norvège, pays qui n’enverront pas d’athlètes à Tokyo au cas où les Jeux auraient lieu cet été. Les premiers l’ont affirmé avec force, tandis que le pays nordique “demande à ne pas aller” au Japon si la situation continue.

Ce qui est clair, c’est que la situation est déjà devenue irréversible pour le CIO, qui sera contraint de prendre la décision de reporter les Jeux avant une pandémie comme celle de covid-19, qui a changé le monde entier au cours des trois derniers mois.

