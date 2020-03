Le monde extrême mesure contre de nouveaux cas de coronavirus | La société

Le coronavirus poursuit sa progression sur la planète, après avoir laissé son premier décès en Espagne, ce qui fait encore trois morts aux États-Unis. (9 au total) et les premiers cas en Argentine et au Chili, qui ont conduit une grande partie du monde à intensifier ses mesures pour faire face à une maladie qui fait déjà environ 3 200 morts et plus de 90 000 infectés.

En Europe, l’Italie reste le pays le plus touché et ceux tués par COVID-19 ont atteint 79, après 27 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures, auxquels s’ajoutent 2 263 infectés, ce qui fait de ce pays, la Corée du Sud et l’Iran concentrent 80% des patients en dehors de la Chine.