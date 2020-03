Le monde ferme ses frontières. Le coronavirus oblige à suspendre ses vols et à prendre des mesures extrêmes

Plus de 100 pays ont déjà fermé tout ou partie de leurs frontières pour arrêter l’épidémie de coronavirus. La grande majorité porte une attention particulière aux personnes originaires de pays asiatiques ou européens, notamment la Chine, l’Iran, l’Italie et l’Espagne.

L’Argentine a déjà suspendu pendant 30 jours ses vols internationaux en provenance de zones de forte transmission de la maladie. Pour sa part, l’Arabie saoudite a suspendu les voyages en provenance d’Europe et du Moyen-Orient. De plus, lors d’un événement sans précédent, l’entrée des pèlerins à La Mecque a été suspendue.

Chypre a annoncé l’interdiction des touristes sur son territoire, tandis que l’Italie, qui est le pays le plus touché après la Chine, est littéralement fermée par toutes ses terres, mer et air. En Inde, tous les visas pour les ressortissants d’Allemagne, de France et d’Espagne ont déjà été annulés. En même temps que le gouvernement indien demandait à ses citoyens de ne pas voyager en Europe.

Autres pays isolés

Alors qu’en Chine, les nouveaux cas de personnes infectées diminuent, les autres pays continuent de fermer leurs frontières. Depuis, les experts de la santé ont souligné que ce nouveau coronavirus est plus contagieux que de nombreuses autres maladies.

En Israël, les ressortissants européens doivent être mis en quarantaine pendant 15 jours, tandis que les non-résidents ne peuvent pas entrer. L’Iraq a opposé son veto à l’entrée des voyageurs des zones touchées, il en va de même pour la Jamaïque, le Kazakhstan, le Liban et Malte.

De son côté, la Jordanie fermera ses frontières le lundi 16 mars. Alors que le Koweït a pris une mesure plus stricte et a même interdit aux résidents koweïtiens d’entrer et a annoncé la fermeture de ses frontières jusqu’à nouvel ordre.

L’Espagne et le Maroc ont convenu de suspendre les vols entre les deux pays et le trafic maritime de passagers. Le Monténégro et le Népal ont également fermé leurs frontières, ces derniers ayant suspendu la demande de visa. Des mesures similaires ont été prises par la République tchèque, Singapour et le Vietnam.

L’Amérique ferme également

En Amérique, El Salvador a été l’un des premiers pays à annoncer une interdiction d’entrée des Espagnols, tandis que le reste des personnes venant d’autres pays seront placées en quarantaine préventive.

Pour sa part, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé le 12 mars une série de mesures comprenant la suspension de tous les voyages d’Europe aux États-Unis pendant 30 jours.

Source: Ministère des affaires étrangères et élaboration propre. Tiré de EL PAÍS.

Des mesures similaires ont été prises au Guatemala, au Chili et en République dominicaine. Les Guatémaltèques revenant d’Europe seront mis en quarantaine. Les frontières terrestres et maritimes de ce pays d’Amérique centrale ont également été fermées pour ceux d’Europe. Au Chili, les citoyens espagnols et italiens devront être mis en quarantaine pendant au moins 14 jours, comme en Équateur. Pendant leur séjour en République dominicaine, ils subiront des contrôles sanitaires.

Même Maduro fait quelque chose

Au Honduras, les mesures de sécurité ont été renforcées pour ceux du vieux continent. Au Pérou, par exemple, les vols en provenance d’Europe et d’Asie ont déjà été suspendus.

Au Nicaragua, jusqu’à présent, aucune mesure à la frontière n’a été annoncée; au lieu de cela, la dictature de Nicolás Maduro au Venezuela a annoncé la suspension des vols en provenance d’Europe pendant un mois.

La liste des pays qui ont pris des mesures ou ont annoncé qu’ils prendront des mesures cette semaine est longue. À ce jour, près de 150 pays ont fermé leurs aéroports, postes frontières ou ports en tout ou en partie.

Certains ont choisi d’augmenter les mesures de sécurité et les contrôles médicaux dans les terminaux.

La Russie, l’un des plus grands pays du monde, n’a pas encore fermé ses frontières, mais des mesures ont déjà été annoncées par le ministère des Affaires étrangères.

«Nous avons renforcé le contrôle aéroportuaire des passagers en provenance de pays connaissant une situation épidémiologique défavorable. Si de la fièvre est détectée, la personne est amenée à des soins médicaux », explique le site Internet des Affaires étrangères.