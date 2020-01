Le monde maya, la réunion avec l’essence de la vie | Principal | Édition Amérique

Suivre les traces laissées par l’ancienne civilisation maya dans le sud-est du Mexique et en Amérique centrale, ce n’est pas faire un simple itinéraire touristique, mais parcourir par la main de leurs descendants un chemin où la vie se confond avec l’environnement naturel, la vision du monde, la traditions et la chaleur du contact humain.

Quand on s’aventure à vivre le monde maya, les frontières entre le Guatemala, le Chiapas (Mexique), le Belize, le Honduras et le Salvador disparaissent, car dans leur ADN une façon de voir la vie qui fait partie de notre essence humaine et qui reste intacte Peu à peu, elle disparaît dans le monde d’aujourd’hui.