Le monde se rassemble pour lutter contre le coronavirus, peut-il en faire de même pour la crise climatique?

La peste acridienne ravage les cultures en Afrique 2:14

(CNN) – Bien que la pandémie de coronavirus et le changement climatique soient des problèmes intrinsèquement différents, ils partagent deux caractéristiques importantes: ce sont deux crises mondiales qui menacent la vie de millions de personnes.

Cependant, une seule crise a inspiré une action généralisée et drastique de la part de pays du monde entier.

Comme covid-19, la maladie causée par le virus, sa propagation, les gouvernements, les entreprises et les gens du monde entier ont pris des mesures sans précédent en temps de guerre.

Des pays ont été fermés, des écoles fermées, des événements annulés, des usines fermées, des millions de personnes doivent travailler à domicile et des fonds d’urgence débloqués. Aucun coût économique n’a été trop élevé pour arrêter la propagation de la maladie.

Le coronavirus montre qu’il est possible de faire des changements spectaculaires et des sacrifices économiques pour sauver des vies.

Depuis des décennies, les scientifiques demandent que la crise climatique soit prise au sérieux. Mais malgré de nombreux accords internationaux, les gouvernements ont été lents à prendre des mesures pour réduire les émissions de carbone.

“Cela fait vraiment mal parce que cela montre que, au niveau national ou international, si nous devons agir, nous pouvons le faire. Alors pourquoi ne l’avons-nous pas fait à cause du temps? Et pas en mots, en action réelle », a déclaré Donna Green, professeure agrégée au Centre de recherche sur les changements climatiques de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud.

Les émissions de chaleur de l’activité humaine continuent d’augmenter, la pollution atmosphérique continue d’étrangler les villes et le monde est en passe de se réchauffer de 3 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.

Alors, pourquoi les gouvernements n’ont-ils pas fait plus pour protéger leurs citoyens contre l’impact du changement climatique?

Le changement climatique est une crise sanitaire mondiale

La crise climatique est également une urgence sanitaire mondiale.

La pollution de l’air tue 7 millions de personnes chaque année, selon l’Organisation mondiale de la santé. Une étude récente a révélé que l’air toxique raccourcit la vie dans le monde de près de trois ans, en moyenne. Et la vie de tous les enfants nés aujourd’hui sera profondément affectée par le changement climatique, selon un autre rapport.

Le nouveau coronavirus, découvert en Chine à la mi-décembre, a jusqu’à présent tué près de 10000 personnes et infecté plus de 236000 dans plus de 100 pays, selon l’Université Johns Hopkins, qui suit les cas signalés par l’OMS et d’autres sources.

L’impact du virus a été soudain et dramatique.

Le coût de la crise climatique est lent et constant, mais non moins mortel.

Une partie de la différence dans la réponse aux deux crises est que, pour de nombreuses personnes, le virus est davantage une menace immédiate et tangible. Le virus infecte maintenant les gens et c’est la source incontestable de leur maladie.

«Vous pouvez placer une particule virale sous un microscope et dessiner une image, ça a l’air effrayant. Vous pouvez expliquer comment, en science médicale, vous pouvez traiter ce virus particulier, développer un vaccin et prendre des mesures pour y répondre “, a déclaré M. Green.

La crise climatique n’est pas un virus. Les maladies qu’elle provoque et les dangers qu’elle représente proviennent d’un tiers (pollution, inondation, sécheresse), donnant à ceux qui nient la crise climatique la possibilité de faire valoir qu’ils ont été causés par d’autres facteurs.

Et pour de nombreuses personnes qui ne sont pas en première ligne, la crise climatique semble être un problème futur.

“En termes de vies, et étant une crise existentielle et une menace, je ne pense pas que cela arrivera aussi immédiatement qu’une pandémie”, a déclaré Miro Korenha, co-fondateur de Our Daily Planet, une plateforme de nouvelles environnementales basée à Washington. “Ils entendent que le changement climatique est quelque chose qui pourrait se produire à l’avenir, peut-être que cela n’affectera pas leur communauté.”

Agir rapidement

Les pays qui ont adopté des mesures de détection précoce du coronavirus, alloué rapidement des ressources médicales et publié des mesures de distanciation sociale ont mieux réussi que les pays qui ont réagi plus lentement.

La Corée du Sud, par exemple, a l’une des pires épidémies en dehors de la Chine, mais elle s’est rapidement déplacée pour des tests généralisés, et ses cas se sont stabilisés ces dernières semaines.

Il est à craindre que d’autres pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, attendent trop longtemps pour agir. Une récente étude menée par des épidémiologistes britanniques prédit que les tentatives de freiner, plutôt que d’arrêter ou de supprimer activement, le nouveau coronavirus pourraient dépasser le nombre de lits d’hôpitaux de soins intensifs disponibles et causer quelque 250 000 décès au Royaume-Uni et plus. d’un million aux États-Unis.

Cette leçon de préparation s’applique à la crise climatique.

Les pays doivent agir rapidement pour atténuer les futurs scénarios climatiques les plus défavorables, plutôt que d’attendre que la catastrophe ne culmine avant d’agir.

Ils peuvent le faire en réduisant les émissions, en développant des technologies vertes et en mettant en œuvre des politiques climatiques efficaces.

Nous savons ce qui doit être fait, à la fois pour arrêter la propagation du coronavirus et pour lutter contre le changement climatique, mais de nombreux pays qui produisent le plus de gaz piégeant la chaleur attendent qu’il soit trop tard.

Comme dans certains endroits, les gens ont mis du temps à adopter la distance sociale que les médecins conseillent pour lutter contre la propagation du virus, il n’y a pas assez de pays, en particulier ceux qui produisent le plus de gaz qui retiennent la chaleur, qui agissent important pour réduire les émissions.

Nous avons les outils

L’une des conséquences imprévues des mesures drastiques imposées par la Chine lors de l’épidémie de coronavirus a été une forte baisse des émissions.

Les niveaux de polluants atmosphériques en Chine ont chuté de 20 à 30% en février en raison des restrictions imposées à l’industrie et au trafic, selon le service de surveillance atmosphérique de Copernicus.

L’Italie, qui a la plus grande épidémie en dehors de la Chine et a mis en œuvre des fermetures généralisées, a également connu une forte diminution de la pollution atmosphérique, en particulier des émissions de dioxyde d’azote, selon l’Agence spatiale européenne.

Les interdictions de voyager ont perturbé les vols et éliminé la capacité de voyager, un contributeur majeur aux émissions de gaz à effet de serre. Et le travail à domicile montre que tout le monde n’a pas besoin d’aller au bureau.

Cependant, la plupart conviennent que la fermeture brutale de toutes les usines et l’interdiction des voitures sur les routes ne sont pas un moyen durable de lutter contre le changement climatique. Les gouvernements ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’impact des fermetures et des restrictions de mouvement sur leurs économies, et mardi, l’agence de notation de crédit S&P Global a déclaré que le virus avait plongé le monde dans une récession mondiale.

Mais les climatologues disent que l’adaptation au changement climatique ne nécessite pas de fermetures radicales: la technologie nécessaire pour réduire les émissions existe déjà. Les sources d’énergie renouvelables sont une alternative rentable aux combustibles fossiles, et faire le changement est logique sur le plan économique.

“Il est absolument possible de transformer complètement nos économies nationale et mondiale de manière durable, d’une manière qui atténue les risques”, a déclaré M. Green.

Devenir politique

Donc, si nous avons les outils, qu’est-ce qui arrête l’action?

Les scientifiques disent que la politique joue un rôle important dans la prise de décision.

Depuis que le président Donald Trump est arrivé au pouvoir en 2016, par exemple, son administration a éliminé les réglementations climatiques conçues pour limiter le réchauffement climatique. Il a promis d’abandonner l’accord climatique historique de Paris, de desserrer les restrictions sur les émissions des centrales électriques, d’affaiblir les normes d’économie de carburant pour l’industrie automobile et d’ouvrir de grandes étendues de terres protégées pour l’exploitation minière et le développement du pétrole et du gaz.

Son administration a supprimé les références au changement climatique, aux énergies renouvelables, etc. sur les sites Web du gouvernement fédéral. Il existe également un puissant lobby des combustibles fossiles aux États-Unis.

LIRE: “Chronicles of impact” revit les catastrophes naturelles et les tragédies qui ont laissé leur marque

Cette ignorance ou déni de la science entrave la réponse à la fois à la crise climatique et au coronavirus.

Aux États-Unis, Trump et ses responsables administratifs sont en désaccord avec ce que les experts de la santé disent du virus. Trump a déclaré que le taux de mortalité par coronavirus était inférieur à 3,4% en raison d’une “intuition”, sapant les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé. Il a indiqué que le nombre de cas de coronavirus aux États-Unis “Il diminuerait considérablement, il n’augmenterait pas”, lorsque les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis Ils ont dit qu’ils s’attendaient à plus de cas. Et un expert en santé a contredit le président lorsqu’il a assuré qu’un vaccin serait prêt dans quelques mois; en fait, un vaccin pourrait mettre un an ou plus à se développer.

“Si le président peut dire quelque chose qui est contraire à ce que disent les principaux scientifiques du gouvernement, c’est une situation vraiment difficile et dangereuse”, a déclaré Korenha de Our Daily Planet. “Le vrai danger ici est que les gens cessent de faire confiance [de] scientifiques du gouvernement. “

LIRE: Coronavirus le 19 mars, minute par minute: pour la première fois, la Chine n’a signalé aucune nouvelle infection locale; L’Italie enregistre plus de 41 000 décès

Le besoin de transparence gouvernementale et d’informations publiques facilement disponibles est vital pour arrêter le coronavirus dans les pays débordés.

Les médias jouent également un rôle important en veillant à ce que le public obtienne les informations dont il a besoin d’une manière qu’il comprend.

La pandémie de coronavirus a saisi l’actualité 24h / 24, les médias diffusant en continu presque sans interruption dans de nombreux pays. Les téléspectateurs et les lecteurs ont soif d’informations à jour sur le coronavirus pour prendre des décisions éclairées sur leur vie.

LIRE: Un test tragique »de la façon dont le changement climatique pourrait affecter les plus pauvres du monde

Cependant, la demande d’informations sur le changement climatique n’a pas été aussi urgente et les grands titres du climat n’ont pas obtenu une couverture continue similaire. Une étude de Media Matters a révélé que les principaux réseaux de transmission américains L’année dernière, ils n’ont publié que 238 minutes de couverture météo, ce qui représente seulement 0,7% de la production totale.

“Si le temps avait même un dixième de la couverture (des coronavirus), comment cela pourrait-il changer la perception du public, comment les gens pourraient-ils réaliser que c’est une menace pour eux?”, Dit Korenha.

Tourné vers l’avenir

Le coronavirus a été un test de résistance pour les pays du monde entier, ce qui a exercé une pression dévastatrice sur les économies et les systèmes de santé.

Les compagnies aériennes perdent des milliards de dollars, des milliers pourraient perdre leur emploi, une récession mondiale approche à grands pas et l’isolement social change la vie quotidienne.

Mais cela ne durera pas éternellement. Les mesures d’urgence sont de courte durée, jusqu’à ce que les flambées soient maîtrisées ou qu’un vaccin soit développé.

La lutte contre la crise climatique est un problème à long terme qui nécessite une refonte complète de bon nombre de nos industries et modes de vie. Mais l’absence de réponse entraînera une alternative bien pire.

La crise climatique perturbera gravement les économies, réduira la sécurité alimentaire et mettra plus de pression sur les services de santé, car un monde plus chaud signifie plus de maladies, de famine, de décès dus à des catastrophes naturelles et à la pollution, ainsi que des problèmes de santé mentale.

Le coronavirus a montré que pour éviter les pires impacts d’une crise mondiale, les dirigeants mondiaux doivent se rassembler pour opérer des changements audacieux. Cela signifie adopter des politiques, investir dans des technologies vertes innovantes, passer à une énergie propre et amener le public à changer ses habitudes quotidiennes.

Le monde a reçu un test de gestion de crise mondiale. Vous ne devriez pas le gaspiller.

Andrew Kann de CNN a contribué à ce rapport.

.