Le monde souffre d’une nouvelle recrudescence des infections et des décès dus au coronavirus | La société

Le coronavirus frappe ce jour un nouveau coup dur pour le monde, avec un rebond de nouveaux cas et de décès qui porte le nombre de personnes touchées à près de deux millions et le nombre de morts à près de 131 000.

Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y a 80 000 nouvelles infections, totalisant 1,99 million (plus de 535 000 déjà guéries et 57 000 dans un état grave ou critique), et 7 800 décès au cours des vingt-quatre dernières heures, jusqu’à 130 885 dans le monde.

L’EUROPE, LE CONTINENT LE PLUS AFFECTÉ AVEC PLUS D’UN MILLION DE CAS

L’Europe continue d’être le continent le plus touché au monde avec 1,01 million de cas et, après cette région, apparaissent l’Amérique (707 000) et l’Asie de l’Est et le Pacifique (hors Asie du Sud-Est), avec 125 000.

Et à la tête des décès en Europe, en Italie, seulement derrière les États-Unis Dans le monde, bien qu’aujourd’hui il y ait une diminution des décès quotidiens, alors que 525 ont été enregistrés au cours des vingt-quatre dernières heures, pour un total de 22 170.

Cependant, cette tendance à la baisse est rompue par rapport aux nouveaux cas, augmentant en un jour de près de 3 800, à environ 169 000 depuis le début de la flambée.

Précisément, la présidente du président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a reconnu jeudi que l’UE doit à l’Italie des excuses pour ne pas avoir réagi à temps lorsque le coronavirus a mis ce pays dans une situation d’urgence et, dans un premier temps , n’a pas obtenu l’aide de ses partenaires.

De son côté, la France a touché jeudi les 18 000 décès par coronavirus, avec 17 920 décès, 753 de plus que la veille, mais a maintenu la tendance à la baisse du nombre d’hospitalisés et admis en unité de soins intensifs (USI).

Et le Royaume-Uni a signalé que les décès par coronavirus dans les hôpitaux atteignent à eux seuls 13 729 (avec un record de 861 décès en une journée) et que les cas confirmés dépassent 103 000.

Compte tenu de ces données, la détention obligatoire au Royaume-Uni est prolongée d’au moins trois semaines supplémentaires, afin d’essayer de stopper la propagation du COVID-19.

En Espagne, où la courbe d’expansion pandémique maintient sa stabilisation et même une baisse, un pic d’infections a été enregistré aujourd’hui, avec 5183 nouveaux cas, le chiffre le plus élevé depuis le 9 avril, à 182816 (2,9 % de plus en une journée).

Les décès en Espagne avec des coronavirus s’élèvent à 19 130 (551 au cours des vingt-quatre dernières heures), tandis que 40,9% des cas (près de 75 000) ont déjà été libérés.

SEMAINES CRITIQUES POUR L’EUROPE

En Europe, il y a cinq des pays avec le plus de cas (Espagne, Italie, France, Allemagne et Royaume-Uni, dans cet ordre), juste derrière les États-Unis, avec plus de 100 000 infections à l’intérieur de ses frontières.

Et maintenant, alors que de nombreux pays du continent se préparent au soulagement de l’accouchement face à la pandémie, l’OMS avertit que “les prochaines semaines seront critiques pour l’Europe”, donc “il est impératif de ne pas baisser la garde”.

En outre, chaque pays devrait voir s’il satisfait aux points fixés par l’OMS pour cette désescalade: garantit que les infections sont sous contrôle, le système de santé peut faire face à cette transition, le risque de flambées est minimisé, des mesures préventives ont été prises dans les écoles et centres de travail, la gestion des éventuels cas importés est adéquate et l’opinion publique est bien informée.

L’OMS confirme des situations disparates en Europe: alors que dans certains des pays les plus touchés la situation s’améliore (Espagne, Italie, France ou Allemagne), dans d’autres les infections ne diminuent pas ou même des rebonds, comme le Royaume-Uni, la Turquie, Ukraine, Russie et Biélorussie.

En fait, le coronavirus a incité aujourd’hui le président russe Vladimir Poutine à reporter le grand défilé du 75e anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie, qui devait rassembler les plus hauts dirigeants du monde le 9 mai sur la place Rouge de Moscou.

De son côté, le Portugal – avec 629 décès (30 au cours des vingt-quatre dernières heures) et plus de 18 800 infections (soit une augmentation de 750 en une journée) – a reconduit l’état d’urgence, qui dans cette phase sera en vigueur jusqu’au 2 mai. et il prévoit un assouplissement progressif des restrictions imposées par le coronavirus.

PRÉOCCUPATION POUR L’AFRIQUE ET LES PAYS LES PLUS PAUVRES

Le pays actuellement le plus touché par le coronavirus est les États-Unis, avec quelque 640 000 infections confirmées et un peu plus de 30 000 décès, en particulier l’État de New York, mais de nombreuses nations particulièrement vulnérables à une situation pandémique comme la situation actuelle se trouvent en Afrique. .

Ce continent de 1 200 millions d’habitants n’est pas de loin le plus touché par le coronavirus (17 400 infections et 913 décès dans 52 de ses 54 États), mais les experts préviennent d’une augmentation des infections.

Selon la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), “plus de 300 000 Africains” pourraient mourir du COVID-19 dans un continent où 56% de la population urbaine est concentrée dans des bidonvilles ou des foyers informels et seulement 34% Les ménages ont accès à des installations de base pour se laver les mains.

L’Afrique du Sud, l’Égypte (2 505), l’Algérie (2 160), le Maroc (2 024) et le Cameroun (848) sont à la tête des infections.

Étant donné les dimensions que la pandémie peut avoir dans les pays les plus pauvres de la planète, l’OMS a admis que la distance physique dans ces endroits est “presque impossible” et a demandé de la prudence lors de la condamnation de l’internement car “des millions de personnes dans le monde doivent travailler tous les jours afin qu’ils puissent mettre une assiette sur la table et qu’ils ne puissent pas être à la maison pendant une longue période sans assistance. “

En outre, selon les Nations Unies, des centaines de milliers d’enfants dans le monde pourraient mourir cette année en conséquence indirecte de la pandémie de coronavirus, avec la fermeture des écoles, la saturation des hôpitaux et des cliniques et la récession causée par cette crise aussi importante menaces pour les mineurs.

Pendant ce temps, en Chine, où le coronavirus est apparu, les infections nouvellement diagnostiquées sont stabilisées dans près de 50 cas, dont la majorité proviennent de l’étranger, les cas dits “importés”.

Le Japon, pour sa part, a étendu l’alerte sur l’état de santé à l’ensemble du pays pour tenter de contenir la propagation du coronavirus, dont les cas dépassent désormais 9 000 et il y a 192 décès.

L’Amérique, pour sa part, continue d’ajouter des personnes infectées avec les États-Unis au front et, derrière lui, le Brésil avec plus de 1 700 décès et 28 000 cas.

DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE EN COURS

Avant COVID-19, plus de la moitié des 189 pays membres du Fonds monétaire international (FMI) ont déjà demandé une aide financière et, d’ici fin avril, le conseil d’administration de l’agence approuvera les programmes d’assistance.

Pour la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, “le problème est énorme, nous devons agir rapidement. C’est une urgence pas comme les autres”.

Mais les États-Unis ont exprimé leur rejet de la création de nouvelles liquidités par le FMI avec l’émission de nouveaux droits de tirage spéciaux (DTS), sa monnaie nominale, considérant qu’il ne s’agit pas d’un “outil efficace” face à la pandémie.

Pour sa part, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a assuré que le Conseil des gouverneurs était “prêt à augmenter” la taille de ses programmes d’achat de dette et à ajuster sa composition, si nécessaire et pendant le temps nécessaire.

La Banque centrale européenne (BCE) a également annoncé qu’elle réduisait temporairement les demandes de fonds propres des banques en raison du risque de marché, en raison “de niveaux de volatilité extraordinaires sur les marchés financiers depuis l’apparition du coronavirus”.

Le secteur de l’énergie est également fortement touché par le coronavirus et, selon l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), le monde consommera en moyenne 92,82 millions de barils de pétrole brut par jour (mbd) cette année, un 6, 8% de moins qu’en 2019, avec une incidence particulière au premier trimestre en Chine et au deuxième trimestre dans le groupe des pays les plus industrialisés.

Et la seule bonne nouvelle de la crise des coronavirus est donnée par l’environnement: la pollution de l’air dans certaines des grandes villes européennes est tombée entre 45 et plus de 50% le mois dernier, au vu des mesures du satellite européen Sentinel-5P.