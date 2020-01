Le muralisme, le pont artistique jamais dit entre le Mexique et les États-Unis | La culture

Le Whitney Museum de New York aborde “l’impact profond que les muralistes mexicains – avec José Clemente Orozco, Diego Rivera et David Alfaro Siqueiros à la tête – ont eu aux États-Unis”, à travers une exposition de 200 œuvres de 60 muralistes mexicains et Américains

“C’est une histoire qui n’a jamais été racontée. (Le public) doit venir voir à quel point le travail des muralistes mexicains est important et comment il est entré dans l’art américain”, a déclaré la commissaire Barbara Haskell à Efe lors de la présentation du exposition, qui débutera le 17 février.