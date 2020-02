L’organisation du Mutua Madrid Open a annoncé lundi que dans l’édition 2020 il intégrera pour la première fois la technologie de la revue électronique sur terre battue.

Les trois pistes principales du tournoi, le stade Manolo Santana, le stade Arantxa Sánchez-Vicario et l’étape 3, adopteront l’utilisation de cette technologie sur terre battue, développée par Foxteen, dans les matchs individuels et doubles de la phase précédente et du tirage au sort. Finale, mâle et femelle.