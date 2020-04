Le mystère de la raison pour laquelle le coronavirus tue des jeunes

Les jeunes attrapent, tombent malades et propagent le coronavirus 3:33

(.) – Lorsque Ben Luderer, 30 ans, a commencé à se sentir mal, il n’a pas été aussi surpris. Quelques jours auparavant, sa femme, Brandy, avait été testée positive pour le coronavirus, mais ce n’était pas grave.

Tout ce qu’il avait était une température très basse, une température que les médecins ne considéraient même pas comme une fièvre, a-t-il dit. Il était un peu congestionné, mais se remettait. Il n’était pas si inquiet quand il a commencé à se sentir mal non plus. Après tout, ils étaient à la fois jeunes et en bonne santé.

Les deux travaillaient dans le district scolaire de Cliffside Park dans le New Jersey, tous deux en tant que professeurs d’éducation spéciale: elle à l’école n. ° 4, il à l’école n. ° 6. Lui, joueur vedette du baseball au secondaire, a poursuivi sa passion en entraînant l’équipe universitaire de baseball.

Cependant, pour Ben, ses symptômes sont rapidement devenus plus graves. Elle avait plus de mal à respirer et le dernier vendredi de mars, elle a dit à Brandy qu’il était temps d’aller aux urgences. “J’étais vraiment inquiet”, explique Brandy. “Il est entré dans notre chambre où j’étais allongé, et il a dit, vous savez, je dois y aller, je dois aller à l’hôpital.”

“Êtes-vous sûr de vouloir y aller?” Lui demanda-t-elle. Il a dit “Oui, j’en ai besoin.” Brandy l’a immédiatement emmené à l’hôpital. Cependant, elle n’a pas pu entrer avec lui car ils n’ont pas accepté les visites. Alors, elle était assise dans la voiture toute la nuit et des SMS ont été envoyés. “Il m’a mis à jour tout le temps”, a-t-il déclaré.

À l’hôpital, Ben a reçu de l’oxygène et a bien répondu, a déclaré Brandy. Ils lui ont donné des liquides et du Tylenol, puis l’ont renvoyé chez lui le soir même. “Continuez à faire ce que vous faites à la maison”, ont-ils dit.

Le dimanche suivant, il s’est senti mieux et a montré des signes d’amélioration, a déclaré sa femme. Il est sorti du lit et a dîné pour la première fois.

“Dimanche a été une excellente journée. Il se promenait et nous parlait “, a déclaré Brandy. Ben était sur le point de se rétablir, apparemment. Cette nuit-là, cependant, ses symptômes sont revenus.

“Ben a toujours dit que les nuits avaient été les pires pour lui, il a transpiré et quand il s’est couché d’une certaine manière”, a déclaré Brandy. “La respiration était particulièrement difficile pour lui.”

Cette nuit-là, Ben a eu du mal à se mettre à l’aise. Puisque Ben dormait dans la chambre et Brandy sur le canapé, des SMS ont été envoyés pour communiquer. À un moment donné, Ben a envoyé un SMS à sa femme et a dit: “Je me bats.” Brandy lui a demandé s’il devait retourner aux urgences et Ben a répondu qu’il n’était pas sûr.

“Alors j’ai juste essayé de faire tout ce que je pouvais pour le mettre à l’aise, vous savez, calmer sa respiration, le rendre cool”, a déclaré Brandy. Elle a emprunté un humidificateur à un ami pour l’essayer.

Une fois que Ben s’est finalement installé dans son lit, Brandy a écouté par la porte de sa chambre.

“Je pouvais entendre à travers la porte que je respirais encore et je me suis endormie”, a-t-elle expliqué. Elle a vérifié à nouveau à 2 heures du matin, et tout semblait bien. Cependant, lorsqu’elle s’est réveillée à 6 heures du matin, elle a trouvé son mari de 30 ans mort dans son lit.

«Que je te connaisse depuis cinq minutes ou que je te connaisse toute ta vie, je t’aurais donné le même respect et j’essaierais de te contacter et de t’aider et de te faire rire de toutes les manières possibles. C’était le genre de personne désintéressée qu’il était », se souvient Brandy.

En écoutant Brandy raconter l’histoire, mon cœur s’est brisé pour elle. Ils étaient mari et femme, mais aussi meilleurs amis, tous deux travaillant dans le même district scolaire, conduisant au travail tous les jours. Elle ne savait pas ce qu’elle se ferait lundi, encore moins le reste de sa vie.

Et Brandy a été laissé avec un mystère. Elle savait que son mari était malade, mais comment une femme de 30 ans en bonne santé et sans conditions préexistantes pouvait-elle se désintégrer si rapidement?

L’histoire de Ben Luderer est l’une des nombreuses qui ont intrigué les responsables de la santé du monde entier. Pourquoi certains jeunes tombent-ils malades et meurent-ils si brusquement?

Certes, covid-19 semble affecter plus sérieusement les personnes âgées, en particulier celles qui ont des conditions préexistantes comme le cœur, les poumons et le diabète. Il se pourrait que le système immunitaire d’une personne âgée ne puisse pas combattre la maladie non plus, et le virus peut se répliquer plus facilement, submerger le corps et provoquer des défaillances dans le système multi-organes.

Et pourtant, alors que nous commençons à regarder de plus près et à entendre plus d’histoires, il devient évident qu’il y a beaucoup de gens comme Ben, qui sont plus jeunes et qui tombent malades et meurent. J’ai récemment entendu l’histoire de Conrad Buchanan, 39 ans, un DJ de Floride vivant et en bonne santé qui est également décédé après avoir souffert d’un coronavirus malgré l’absence de conditions sous-jacentes, selon sa femme.

Nous savons depuis longtemps que cette nouvelle maladie, covid-19, n’était pas seulement la maladie d’une personne âgée. Il est devenu clair que les jeunes en bonne santé ne sont pas immunisés contre cette infection et pourraient devenir suffisamment malades pour nécessiter une hospitalisation.

Dans un aperçu des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. USA (CDC), pour 2 449 patients dont l’âge était connu, 18% avaient entre 45 et 54 ans et 29% entre 20 et 44 ans. Parmi les personnes hospitalisées, 18% avaient entre 45 et 54 ans et 20% avaient entre 20 et 44 ans.

Les jeunes sont beaucoup moins susceptibles de mourir, mais un schéma inhabituel semble se dessiner. Comme le Dr Anthony Fauci me l’a dit, c’est ce qui fait du coronavirus une «maladie inhabituelle».

“Je suis fasciné”, a-t-il dit, “… par ce que j’appellerais la pathogenèse.”

“Vous savez, vous avez beaucoup de gens qui se portent bien et puis certaines personnes qui, juste, bingo, sont sur un respirateur, sont sur ECMO (une machine cardio-pulmonaire) et sont mortes”, a déclaré Fauci lorsque je l’ai interviewé pour mon podcast, “Coronavirus : Fait vs Fiction ».

“Je veux dire, la dichotomie entre cela, il y a quelque chose là, Sanjay, qui nous manque du point de vue de la pathogenèse. Et je ne pense pas que ce soit seulement si vous êtes une personne âgée ou si vous avez des conditions sous-jacentes. Il se passe autre chose là-bas que nous espérons enfin pouvoir découvrir. »

Alors, qu’est-ce qui pourrait être derrière cela? Les scientifiques et les chercheurs se demandent si la réponse pourrait résider dans nos gènes et commencent à essayer de comprendre ce qui différencie les personnes atteintes de cas bénins de celles qui meurent.

Une possibilité est une variation génétique du gène ACE2. L’ACE2 est une enzyme qui se lie à la surface externe des cellules des poumons, ainsi qu’au cœur. Dans un article de la revue Science, le Dr Philip Murphy, immunologiste, de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré que “les variations du gène ACE2 qui modifient le récepteur pourraient faciliter ou entraver l’entrée du virus dans les cellules pulmonaires” .

Il est également possible qu’un ingrédient essentiel produit par l’organisme, appelé surfactant, qui permet aux poumons de se dilater et de se contracter, soit épuisé chez certains patients infectés par un coronavirus. Si vous considérez vos poumons comme une éponge, le tensioactif serait le détergent qui les rendrait doux et flexibles. Sans surfactant, cependant, votre poumon devient rigide et difficile à serrer. C’est peut-être la raison pour laquelle certains patients continuent de se battre même avec un appareil respiratoire.

Une autre avenue envisagée consiste à mieux comprendre comment le système immunitaire de votre corps réagit aux virus et aux bactéries en premier lieu. Chez certaines personnes jeunes et en bonne santé, un système immunitaire hautement réactif pourrait déclencher une énorme tempête inflammatoire qui pourrait submerger les poumons et d’autres organes. Dans ces cas, le problème n’est pas un système immunitaire vieillissant ou affaibli; c’est celui qui fonctionne trop bien. Certains médecins de première ligne ont émis l’hypothèse que c’est pourquoi les stéroïdes, un suppresseur du système immunitaire, semblent offrir des avantages chez certaines personnes.

C’est peut-être parce que certaines personnes plus jeunes et en meilleure santé, qui pensent qu’elles ne sont pas vulnérables à cette maladie, ont été moins diligentes à pratiquer la distance physique et, par conséquent, ont été exposées à des charges virales beaucoup plus importantes de l’environnement.

Une meilleure définition de la pathologie sous-jacente pourrait encore prendre des mois et peut être variable chez les patients, quel que soit leur âge. S’il est vrai qu’un pourcentage important de jeunes peut être plus à risque parce que les Américains ont un taux de référence élevé de conditions préexistantes comme le diabète, ce sont des jeunes en parfaite santé comme Ben et Conrad que nous devons mieux comprendre.

Pour l’instant, quel que soit votre âge ou votre état sous-jacent, les conseils restent les mêmes. Restez à la maison, lavez-vous les mains et réduisez au maximum l’exposition au virus. Même si vous développez des symptômes bénins, il est probablement préférable de rester à la maison pour récupérer.

Mais si vous développez des difficultés à respirer, une douleur ou une pression thoracique persistante, une confusion soudaine ou une incapacité à vous réveiller, ou des lèvres ou un visage bleuâtres, s’il vous plaît, il est temps d’aller à l’hôpital.

La femme de Ben Luderer dit que les médecins ne peuvent toujours pas expliquer exactement ce qui s’est passé.

“Nous ne savons vraiment pas”, nous a dit Brandy. “Réellement je ne le sais pas”.

Pour l’instant, tout ce qu’elle peut faire, c’est prendre les choses minute par minute, heure par heure et jour après jour pour voir à quelle vitesse sa vie a changé.

“Ben et moi étions le genre de couple qui faisait tout ensemble”, a-t-il déclaré. «Il est donc très difficile de comprendre où aller avec cela lorsque vous n’avez pas votre partenaire de vie avec lequel vous avez tout fait. J’essaie donc toujours de le comprendre. “

