Le mystère de l’arbre presque immortel résolu : voici comment le ginkgo biloba parvient à vivre pendant 1 000 ans

Le ginkgo biloba est une espèce d’arbre qui peut vivre plus de 1 000 ans et qui est conçu pour être presque immortel. Une étude scientifique récente vient de découvrir le secret de sa longévité.

Depuis des dizaines de millions d’années et malgré les extinctions massives, cette “bizarrerie botanique” est restée intacte au fur et à mesure que le monde qui l’entoure vieillissait. Classé comme presque immortel, il peut vivre plus de 1 000 ans (certains experts suggèrent jusqu’à 3 000 ans), mais quel est le secret de cette vie presque illimitée ?

La recherche, publiée dans la revue scientifique ” Proceedings of the National Academy of Sciences “, a analysé génétiquement des ginkgos âgés de 15 à 667 ans aux États-Unis et en Chine et a constaté, grâce à l’étude de l’écorce, des graines et des feuilles, que leur croissance ne ralentit pas, même si des centaines d’années se sont écoulées, et dans certains cas, elle s’accélère même. Ils ont également constaté que la taille des feuilles, la capacité de photosynthèse et la qualité des graines n’étaient pas affectées par le passage du temps.

Des produits chimiques qui vous défendent

La clé de votre longévité et de votre bonne santé réside dans le fait qu’ils produisent des produits chimiques qui vous protègent contre les facteurs de stress tels que la maladie ou la sécheresse. Ainsi, l’analyse génétique a révélé que l’arbre produit des antioxydants, des antimicrobiens et des hormones protectrices et n’active pas les gènes liés au vieillissement, comme c’est le cas pour d’autres arbres et plantes.

Même si elle est affectée par le gel ou la foudre, ses processus de croissance saine continuent de fonctionner sans problème

” En vieillissant, le ginkgo biloba ne montre aucun signe d’affaiblissement de sa capacité à se défendre contre le stress “, a déclaré à Science Alert le biologiste Richard Dixon de l’Université du Nord Texas (États-Unis) et co-auteur de l’étude, ajoutant que même si l’arbre est affecté par le gel ou la foudre, ses processus nécessaires pour continuer à croître sainement continuent de fonctionner sans problème.

Cela ne signifie pas que le ginkgo biloba ne mourra jamais, mais qu’il ne mourra probablement pas de vieillesse. D’autres facteurs externes tels que le vent, le feu ou les parasites l’affectent en effet, au point qu’elle est actuellement presque au bord de l’extinction.

Est-ce que ça profite à l’homme ?

Les chercheurs affirment que ce type d’étude peut être utile pour mieux concevoir les programmes de reboisement et comprendre quels arbres et où ils peuvent apporter les meilleurs avantages aux écosystèmes au fil du temps.

Ce qui est moins clair, c’est de savoir si les propriétés du ginkgo biloba peuvent profiter aux humains de la même manière. Actuellement, l’extrait de ginkgo biloba est vendu comme supplément pour traiter toutes sortes de maux, tels que la perte de mémoire, les acouphènes et les problèmes circulatoires, bien que les médecins n’aient pas pu prouver qu’il fonctionne.

