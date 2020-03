Le navire-hôpital USNS Comfort arrive à New York

L’État de New York est l’un des plus touchés par la nouvelle maladie et la ville de New York compte à elle seule 776 décès.

Madrid / Europa Press – Le Navire-hôpital de la marine L’USNS Comfot américain est arrivé lundi matin à New York de collaborer à la lutte contre le coronavirus Covid-19.

Le navire est passé devant l’emblématique Statue de la Liberté accompagné de plusieurs bateaux et hélicoptères et sous l’œil vigilant de quelques dizaines de témoins qui étaient sur place, respectant les règles de la distanciation sociale.

Samedi, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé l’expédition du «Comfort» à New York depuis la Virginie.

Il a mille lits d’hôpital ce sera un soulagement pour le système sanitaire de la ville.

Le Gouverneur de l’Etat de New York, Andrew Cuomo, a posté une vidéo du “Comfort” arrivant dans la ville, enregistrée par lui-même depuis l’un des patrouilleurs de la police de New York qui a escorté le navire militaire.

“Le ‘Comfort’ apporte mille lits à New York et 1200 professionnels “, a déclaré Cuomo sur Twitter.

Le «Comfort» est un pétrolier converti qui avait déjà été envoyé à New York peu de temps après les attentats du 11 septembre 2001. Il a 12 salles d’opération et une équipe complète de médecins, infirmières et spécialistes.

Le navire de façon prévisible ne traitera pas les personnes infectées par Covid-19, mais prendra soin des patients atteints d’autres types de pathologies et libérera ainsi les ressources de la ville pour ceux touchés par la nouvelle maladie.

Ce même dimanche, l’organisation chrétienne évangélique Caridad Samaritana a annoncé qu’elle avait terminé la construction d’un hôpital de campagne à Central Park qui servirait également à renforcer la riposte à l’épidémie.