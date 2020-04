Le Nazaréen de San Pablo a visité un Caracas en quarantaine

Venezuela, est-il en quarantaine? 0:47

(. espagnol) – Le Nazaréen de San Pablo est l’une des représentations religieuses les plus populaires au Venezuela. Chaque année, il rassemble des centaines de milliers de personnes qui l’accompagnent en plus d’une dizaine de messes pour le remercier, faire des promesses et soulever de nouvelles demandes. Une célébration catholique qui se déroule année après année, en salle pleine, dans la basilique de Santa Teresa, au cœur de Caracas.

Au milieu de la pandémie de Covid-19, ce mercredi saint, la scène était différente. Il n’était pas porté sur les épaules comme le veut la tradition, mais embarqué à bord d’un “popemobile”.

Il n’a pas non plus été observé entouré de paroissiens, mais sous garde militaire pour éviter des concentrations qui pourraient conduire à la propagation du virus.

L’Église a demandé aux croyants de l’accompagner virtuellement dans cette opportunité, à travers les chaînes de télévision qui ont transmis l’itinéraire et sur les réseaux sociaux.

En guise de compensation, la route El Nazareno de San Pablo a été élargie et au lieu de se développer uniquement dans le centre de Caracas, elle comprenait une grande partie de la capitale. De cette façon, beaucoup pouvaient le voir passer par leurs fenêtres, bien que certains se soient approchés des rues pour l’observer de plus près.

Une caravane de véhicules, principalement des Forces armées nationales bolivariennes, s’avança pour garder et empêcher la foule des fidèles excités

pour voir cette dédicace du Christ portant la croix, sculptée à Séville au XVIIe siècle.

La décision de maintenir cette tradition au milieu de la pandémie n’a pas échappé à la controverse entre la Conférence épiscopale vénézuélienne et le gouvernement du président Nicolás Maduro interrogé. L’Exécutif avait annoncé lundi la suspension de l’activité religieuse pour empêcher la propagation du coronavirus, mais dans la matinée de ce mercredi, le changement de décision était connu.

Il y a eu aussi ceux qui ont remis en question la réalisation de l’activité religieuse, arguant que la situation pouvait devenir incontrôlable et favoriser la concentration des personnes à des moments où l’appel est de rester à la maison et de respecter la distance sociale.

“Le citronnier du Seigneur”

Non seulement la tradition renforce la foi des catholiques qui viennent prier le Nazaréen de Saint Paul. En 1696, l’image a été prise en procession au milieu d’une peste qui a ravagé Caracas coloniale.

Les paroissiens attribuent la guérison à un miracle. Le personnage a trébuché sur un citronnier et plusieurs des branches étaient incrustées dans sa couronne d’épines. Les fruits

qui tombaient, selon la tradition, servaient à faire une limonade qui, selon eux, guérissait.

Cette histoire a été immortalisée dans le poème d’Andrés Eloy Blanco, qui déplorait la perte de cet arbre et même du temple d’origine dans lequel se trouvait le Nazaréen:

“Que le sort de cette main soit

qui a rompu la tradition…!

Peut-être un citronnier dans sa tombe

fleuri un jour de passion

Et une nouvelle chute de neige de fleurs d’oranger

sur la croix émietté

comme je l’ai fait cet après-midi

sur la croix en procession

dans le coin de Miracoles,

Le citronnier du Seigneur…! ”

Et bien que le temps passe, les paroissiens continuent d’assister à la procession, beaucoup habillés de pourpre, tenant leurs promesses en échange des faveurs reçues.

Ils portent des orchidées et prient. Il s’agit de l’une des activités religieuses les plus populaires au Venezuela, avec la Divina Pastora à Barquisimeto, dans l’État central et occidental de Lara.

