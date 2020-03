Le Néerlandais Makkelie dirigera Liverpool-Atlético de Madrid | Réseaux sociaux sportifs

Le Néerlandais Danny Makkelie a été nommé mercredi pour diriger le match Liverpool-Atlético de Madrid, correspondant au retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions et dans lequel l’équipe argentine de Diego Diego Simeone se défendra contre l’actuel champion 1-0 a obtenu le match aller dans la Wanda Metropolitano.

Makkelie sera assisté dans les groupes par Mario Diks et Hessel Steegstra, le chef du VAR sera Jochem Kamphuis avec Kevin Blom et Allard Lindhout exercera en tant que quatrième collégial, tous des Pays-Bas. Le délégué de l’UEFA sera le Luxembourgeois Charles Schaack et le Portugais Lucilio Batista sera l’observateur de l’arbitrage.