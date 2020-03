Le Nicaragua, pays aux multiples violations et “L’amour au temps de Covid-19”

Les citoyens conscients et le monde voient avec étonnement comment le régime d’Ortega-Murillo face à la pandémie de Covid-19 défie les directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le président de facto Daniel Ortega ne fait pas face à la nation, encore moins présente le plan contingent avec lequel il affrontera “l’ennemi de l’humanité” comme l’a nommé l’OMS.

Depuis avant cette urgence, l’illégitimité de ce régime soulignée par la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) d’avoir commis des crimes contre l’humanité en 2018 a été inlassablement exposée à la communauté internationale. Aujourd’hui, nous assistons à nouveau à un autre épisode qui montre la les niveaux d’insensibilité et d’incapacité de ce régime à gouverner, à un moment où le monde débat contre le Covid-19.

Selon l’Arto. 46 de la Constitution de la République “Toute personne bénéficie de la protection de l’État et de la reconnaissance des droits inhérents à la personne humaine.” Cependant, malgré les directives de l’OMS pour promouvoir l’isolement social, le régime fait le contraire.

On peut répertorier, selon des informations officielles, qu’au cours de la dernière semaine seulement, plus d’un million et demi de Nicaraguayens ont été malicieusement exposés au danger avec la réalisation du premier exercice de préparation et de protection de la vie effectué le 19 mars avec la participation présumée de plus de 1 600 000 Nicaraguayens, des visites le 20 mars à 450 000 familles par des membres des brigades de santé communautaire ainsi que le paiement de plus de 143 000 pensions aux Nicaraguayens de la population la plus à risque dans des lieux concentrés.

Une autre preuve d’indolence institutionnelle est que, malgré le fait que les pays de la région d’Amérique centrale ont fermé leurs frontières, le Nicaragua, au contraire, les ouvre en promouvant le tourisme international et fait également des enfants sans défense des touristes.

Entre le 19 et le 20 mars, le vice-président de facto a annoncé deux cas positifs de Covid-19, se vantant qu’il s’agit de «cas importés». D’autre part, il publie que l’un des cas est une personne séropositive, violant son droit à la confidentialité. C’est un État qui commet un viol après un viol.

Si nous voulons un pays vivable, il faut prendre conscience que cette situation est une violation flagrante des droits qui nous sont inhérents. Soit nous agissons maintenant, soit nous serons condamnés à la répétition si souvent mentionnée de l’histoire.

L’art. 131. des si nombreuses violations de la Constitution de la République rappelle que “les agents publics et les employés sont personnellement responsables … devant l’Etat, des dommages causés par les abus, la négligence et l’omission dans l’exercice de leurs fonctions”.

La même Constitution nous montre la voie dans l’Arto. 149. Lorsqu’il prie pour que l’un des défauts définitifs du Président et du Vice-Président de la République … soit son incapacité. Daniel Ortega ne peut ignorer Arto. 150 sous-section 12 précisant que ses pouvoirs sont: “Organiser et diriger le gouvernement”, ainsi que “Se conformer à la Constitution politique et aux lois, et veiller à ce que les fonctionnaires sous leur autorité s’y conforment également”.

La communauté internationale, bien qu’elle ait aujourd’hui une coresponsabilité incontestable, se concentre sur la manière d’assurer la sécurité de son peuple dans chaque pays. Même ainsi, ni l’OMS, l’OPS, la CIDH, Oacnudh, le Système d’intégration centraméricain (SICA) ni l’Organisation des États américains (OEA) et les Nations Unies (ONU) ne peuvent ignorer une situation si grave qu’elle expose plus de 47 millions habitants de la région d’Amérique centrale.

La Banque d’intégration économique (CABEI), qui a approuvé un million de dollars au Nicaragua pour faire face à la pandémie, doit être tenue pour responsable, car elle leur donne un régime qui fait moins pour prévenir et continue de réprimer ses opposants et a plus de 70 prisonniers politiques dans des conditions sous-humaines.

Il est temps de regarder en nous et de nous demander: quel est le rôle qui correspond à chaque Nicaraguayen en ce moment? Quel devrait être le rôle de l’opposition?

Le moment est peut-être venu de se faire appeler, mais cette fois-ci non pas pour demander des élections libres et transparentes, mais pour exiger la démission du couple présidentiel, car les preuves de leur incapacité et d’exposer les gens au danger sont abondantes. L’OMS a exigé de se concentrer sur cinq mots clés: prévention, préparation, santé publique, leadership politique et population pour surmonter ce moment, tandis qu’au Nicaragua, les mots clés semblent être la “Force de foi et d’espoir, amoureuse au temps de Covid- 19 “

L’auteur est titulaire d’un diplôme en sciences sociales, d’un master en développement et intégration régionale, avec des études spécialisées en gestion globale des risques et réduction de la vulnérabilité, d’un exil politique et d’un défenseur des droits de l’homme.