Le Nicaragua signale deux autres cas positifs de Covid-19

Le Nicaragua a signalé deux nouveaux cas positifs de Covid-19 ce vendredi 27 mars. Rosario Murillo, nommé vice-président, a expliqué qu’il s’agissait de deux personnes arrivées dans le pays en provenance des États-Unis.

Murillo a déclaré que les nouveaux cas sont: un homme de 70 ans et une femme de 52 ans. Le premier, selon le responsable, à haut risque.

En ce qui concerne la femme, Murillo a assuré qu’il s’agit “d’un autre cas importé et que c’est une femme de 52 ans qui est entrée aux États-Unis et qui est prise en charge”.

Concernant le patient de 70 ans, le vice-président a déclaré qu ‘”il est à haut risque en raison de son âge et d’autres conditions” et qu’il est également traité.

Jusqu’à vendredi, le Nicaragua signale quatre cas confirmés, dont l’un est décédé le jeudi 26 mars. Il y a également 15 cas suspects.

L’équilibre réalisé par le responsable sur la présence du nouveau coronavirus dans le pays est: un cas en cours de convalescence (le premier patient signalé), un mort et deux positifs.

Les autorités du pays insistent pour appeler tous les cas “importés” car, selon eux, les infections se sont produites en dehors du Nicaragua. «En ce moment, nous n’avons pas, Dieu béni, de transmission communautaire locale. Tous les contacts de cas positifs font l’objet d’un suivi conformément aux protocoles de notre pays “, a déclaré Murillo.

Est-ce le cas d’Estelí?

Le Mercredi 26 mars dans le département d’Estelí Un Nicaraguayen arrivé des États-Unis aurait été transféré dans un hôpital de Managua après avoir présenté les symptômes de Covid-19, ont rapporté des sources proches de la famille de l’homme.

Le patient d’Esteliano avait présenté une toux sèche, de la fièvre et un peu de grippe, alors il s’est rendu à l’hôpital de San Juan de Dios à Estelí, où il a été admis. La petite-fille et l’épouse de l’homme présentaient également des symptômes mais plus doux et sont isolées, a indiqué la source.

L’homme avait voyagé avec sa femme et sa petite-fille aux États-Unis pour un mariage.

Pays sans aucune restriction

Malgré les cas enregistrés et le décès de Covid-19, l’État nicaraguayen n’a établi aucune mesure ou restriction générale pour contenir l’épidémie, contrairement à la plupart des pays du monde où le virus est présent.

Au contraire, le gouvernement de Daniel Ortega et Rosario Murillo continue de promouvoir les activités liées à Pâques: inauguration de parcs, foires et même manifestations de masse.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le 18 mars que les pays doivent s’isoler afin de contrôler et supprimer les épidémies de Covid-19.

Au Nicaragua, les recommandations des autorités sanitaires internationales ont été adoptées par des citoyens, des entreprises, des écoles privées et des universités qui ont décidé de suspendre les activités en face à face, de fermer les locaux et d’envoyer des employés au travail à domicile.