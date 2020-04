Le Nicaragua signale le neuvième cas de Covid-19 dans le pays

Le ministère de la Santé (Minsa) a signalé samedi un nouveau cas positif de nouveau coronavirus (Covid-19) au Nicaragua. Le nombre de cas de contagion s’élève à neuf.

Selon les informations de la Minsa, le patient est “un homme de 59 ans, en contact avec d’autres nationalités, stable et soigné”.

Ils ont ajouté qu’au Nicaragua, il n’y avait que quatre personnes avec Covid-19, toutes importées. “Nous n’avons pas de diffusion communautaire locale”, a déclaré le Dr Carlos Sáenz, secrétaire général de la Minsa, lors d’une conférence confuse.

Saenz a lu, détaillant, que l’homme de 76 ans, qui est entré aux États-Unis, est en voie d’amélioration et de rétablissement. Un homme de 64 ans, contact d’un cas importé, stable et soigné. Un homme de 59 ans, en contact avec d’autres nationalités, stable et soigné. Une femme de 39 ans, cas importé, délicate et soignée; et un homme de 33 ans, en contact avec d’autres nationalités, qui est en convalescence et bénéficie d’un suivi responsable et attentif.

De même, sur les quatre quatre personnes qui étaient suivies, une a passé la période d’observation et s’est rendue à la sécurité à domicile, et que les deux autres personnes se sont jointes ce samedi qui sont “aux soins et sous contrôle permanent et indiqué”, pour un total de cinq.

Les cas

Ce sont les cas qui ont été signalés jusqu’à ce samedi 11 avril au Nicaragua.

Le 18 mars le premier cas de coronavirus a été enregistré. C’était un homme de 40 ans qui a contracté le virus au Panama. “Il s’agit d’un frère de 40 ans qui s’est rendu au Panama entre le 13 et le 14 de ce mois et qui est rentré dans notre pays le 15, c’est-à-dire dimanche par avion”, a expliqué Murillo ce jour-là. Cela a été déchargé.

Le 20 mars, annonce du deuxième cas Covid-19. C’était un Nicaraguayen qui est arrivé dans le pays le 16 mars en provenance de Colombie et qui était considéré comme un patient à haut risque en raison de ses antécédents médicaux, notamment d’hypertension et de diabète. Décédé le 26 mars, et jusqu’à présent est le premier défunt à être enregistré dans le pays.

Le Le 27 mars, deux nouveaux cas ont été signalés (le troisième et le quatrième). Un homme de 70 ans et une femme de 52 ans, qui a été libéré. Les deux sont arrivés dans le pays en provenance des États-Unis. Ce jour-là, Murillo a affirmé que la santé de l’homme était “à haut risque en raison de son âge et d’autres conditions”.

Le un cinquième cas de Covid-19 a été signalé par la Minsa le mardi 31 mars. Les informations du Minsa indiquent qu’il s’agit d’un homme de 76 ans, “souffrant de multiples maladies chroniques”. Il est arrivé dans le pays des États-Unis le 20 mars et a commencé le 22 avec des symptômes.

Le le sixième cas a été signalé par le Minsa 5 avril dernier. «Un citoyen masculin de 33 ans, délicat mais stable. Il s’agit d’un autre cas importé “, a déclaré Carlos Sáenz, secrétaire général du ministère de la Santé (Minsa).

Le septième cas concerne une femme de 39 ans “Ce qui est délicat” mais “stable”. Le Minsa a déclaré qu ‘”il est également importé”, bien que le pays à partir duquel il est entré au Nicaragua n’ait pas été spécifié.

Malgré le fait que le gouvernement affirme que toutes les contagions sont importées, les autorités n’ont établi aucun type de restriction à l’entrée dans le pays.

Le huitième cas a été signalé le vendredi 10 avril. Le citoyen a infecté par le coronavirus un homme de 64 ans, “contact d’un cas importé”, comme le rapporte le Minsa.

Il s’agissait du premier cas de coronavirus «non importé», c’est-à-dire de quelqu’un qui n’avait pas voyagé et qui avait été contacté par contact avec l’un des cas positifs enregistrés au Nicaragua, selon la terminologie de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). L’OMS définit la transmission communautaire lorsqu’il n’y a plus de moyen d’identifier qui a infecté qui dans le pays.