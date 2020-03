Le Nicaragua signale un cinquième cas positif de Covid-19

Le ministère de la Santé (Minsa) a signalé mardi 31 mars un nouveau cas positif de Covid-19 dans le pays, qui ajouterait déjà cinq cas, l’un décédé et l’autre libéré.

Les informations du Minsa indiquent qu’il s’agit d’un homme de 76 ans, “souffrant de multiples maladies chroniques”. Il est arrivé dans le pays des États-Unis le 20 mars et a commencé le 22 avec des symptômes.

“Il est en traitement et dans un état stable”, a expliqué le Minsa.

Le premier patient est sorti

De même, ils ont signalé que le premier patient signalé dans le pays, un homme de 40 ans rentré du Panama, avait déjà été libéré.

Le bilan du nouveau coronavirus dans le pays est le suivant: cinq cas confirmés, dont un est décédé, un a déjà été libéré et trois sont hospitalisés.

Les personnes hospitalisées, en plus du premier cas, sont: une femme de 52 ans qui est entrée aux États-Unis et “est dans des conditions stables et suit un traitement”; un homme de 70 ans, également originaire des États-Unis et “en mauvaise santé, mais stable”.

Douze suspects

Jusqu’à ce lundi, la Minsa a gardé 15 personnes suspectes, mais ce mardi, elles ont rapporté qu’elles en avaient déjà envoyé cinq à la “sécurité intérieure” et qu’hier, lundi, elles ont capturé deux autres personnes, il y en a donc 12 en “suivi”.

La Minsa a également insisté sur le fait que “pour le moment, nous n’avons pas de transmission communautaire locale”.