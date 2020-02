Le Niemeyer découvre le Picasso le plus passionné | Culture et divertissement

Le plus passionné et charnel Pablo Picasso a été découvert dans le Dôme du Centre Culturel Oscar Niemeyer à Aviles (Asturies) à travers sa série de gravures la plus exceptionnelle pouvant être interprétée comme des «bandes dessinées», en tant que conservateur de l’échantillon, Marisa Oropesa.

Picasso était le grand artiste multidisciplinaire du XXe siècle, pour embrasser magistralement des disciplines telles que la peinture, la sculpture ou la céramique, mais la gravure était l’une des plus passionnées et cette exposition montre le haut degré d’excellence artistique C’est arrivé.