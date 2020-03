Le Nikkei chute d’environ 7% au départ face au chaos boursier dû au coronavirus | Économie

La Bourse de Tokyo a chuté de près de 7% au début de la session après le saignement boursier mondial qui provoque la propagation du coronavirus et les restrictions de plus en plus strictes aux mouvements et aux entreprises dans les pays touchés.

Après les dix premières minutes de négociation, l’indice de référence Nikkei a accumulé une baisse de 1 249,34 points, 6,73%, et s’est établi à 17 310,29 points, sous la barrière psychologique de 18 000 entiers pour la première fois. depuis le 18 novembre 2016.