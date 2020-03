Le nombre de cas confirmés de coronavirus au Costa Rica s’élève à 26

Costa Rica: la peur du coronavirus fait des victimes dans l’industrie hôtelière 2:05

(CNN espagnol) – Le ministère costaricien de la Santé a annoncé vendredi que le nombre de cas confirmés de coronavirus était passé à 26 et que 289 cas avaient été écartés.

“Les données enregistrent 26 cas confirmés avec une tranche d’âge de 10 à 87 ans. Il y a 14 femmes et 12 hommes, dont 23 costariciens et 3 étrangers, enregistrant des cas positifs à San José, Heredia, Guanacaste, Alajuela et Cartago. Par âge, nous avons: 21 adultes, trois seniors et deux mineurs. De tous les patients confirmés, seuls trois sont hospitalisés “, a expliqué le ministère dans un communiqué.

Le ministère a appelé la population à rester chez elle pendant le week-end, “pour éviter la contagion”.

«Du cadre institutionnel, nous faisons tout notre possible pour nous protéger, mais nous nous protégeons les uns les autres. Si nous n’avons pas de tâches essentielles à accomplir ce samedi et dimanche, restons à la maison ce week-end et n’oublions pas le lavage constant des mains et protégeons-nous en toussant et en éternuant, nous combattons ce combat ensemble. »

