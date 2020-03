Le nombre de cas positifs de coronavirus passe à 5 à Jalisco

Un couple qui a voyagé en Suisse et en Espagne sont les deux premiers porteurs asymptomatiques qui ont été testés positifs pour Covid-19; ils ne présentent aucun symptôme visible de maladie.

Le ministère de la Santé de Jalisco a confirmé trois nouveaux cas positifs de coronavirus, un homme qui s’est rendu aux États-Unis, en plus d’une femme qui était en contact avec l’un des premiers patients et un homme qui s’est rendu en Espagne, ce qui représente jusqu’à cinq personnes infectées dans l’entité.

Le secrétaire à la Santé de Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, a signalé que deux porteurs asymptomatiques avaient également été détectés, qui étaient positifs pour Covid-19, mais ne présentaient aucun symptôme visible de maladie.

C’est un couple qui a voyagé en Suisse et en Espagne. Un homme de 70 à 74 ans et sa femme, de 50 à 54 ans, habitants de Zapopan, qui ont maintenu le contact avec cinq personnes. Tous sont isolés et seront suivis pendant 14 jours.

Petersen Aranguren a rapporté que le premier cas est un homme de 40 à 44 ans, un résident de Guadalajara, qui a fait un voyage aux États-Unis, est arrivé le 29 février et a commencé avec des symptômes le 10 mars, et deux jours plus tard, ses soins ont commencé.

Il est actuellement en isolement familial et cinq contacts ont été identifiés.

Le deuxième cas est celui d’une femme entre 55 et 59 ans, de Zapopan, qui a eu un contact avec l’un des premiers cas confirmés de l’entité et a commencé à présenter des symptômes le 11 mars. Elle est isolée à la maison et sept contacts ont été identifiés.

Les autorités de l’État ont signalé qu’un homme âgé de 45 à 49 ans, originaire de Guadalajara, est le troisième cas confirmé. Il s’est rendu en Espagne et le 11 mars, il a commencé avec des symptômes de coronavirus. À l’heure actuelle, il est isolé à la maison avec de légers symptômes et huit contacts ont été identifiés.

“A Jalisco, nous avons cinq cas confirmés, 50 ont été rejetés, 13 cas en cours et deux porteurs asymptomatiques. Nous assurons le suivi de 59 personnes, dont 52 contacts », a précisé le secrétaire à la Santé.

Il a indiqué que le numéro 3338233220, qui est disponible pour des consultations afin d’exclure le coronavirus Covid-19, a reçu environ 3 000 appels, pour lesquels dix lignes d’attention ont été ouvertes et il a regretté que 605 d’entre eux soient de faux appels.

«Il y a une capacité installée pour s’occuper des cas. Un cas est sorti de la hotline, oui ça a marché. L’un des cas a été appelé et la juridiction sanitaire a pris le relais “, a déclaré Petersen Aranguren, qui Il a estimé que selon la tendance des cas, il est prévu qu’entre le 23 et le 30 mars, leur nombre augmentera. (Notimex)