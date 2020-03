le nombre de personnes infectées s’élève à 390 – Telemundo Miami (51)

Les cas positifs pour le nouveau coronavirus en Floride ont totalisé 390, 62 de plus que ceux signalés mercredi après-midi.

Le département de la Santé de la Floride a mis à jour jeudi les chiffres des cas COVID-19 dans l’État et ses statistiques montrent que le comté de Broward avec 96 cas et Miami-Dade avec 86. Les deux comtés ont le nombre le plus élevé de l’état. Huit personnes sont mortes de COVID-19.

La législation, adoptée à la chambre haute lors d’un vote de 90 voix contre 8, accélérerait la livraison des tests de dépistage du virus et offrirait des congés de maladie payés aux travailleurs.

Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré mercredi que la situation à Broward avait la particularité des personnes qui travaillaient dans les centres médicaux avec l’infection, car elles ne présentaient aucun symptôme.

Il a déclaré que les laboratoires privés travaillaient avec des tests effectués sur des personnes et que les résultats étaient communiqués aux autorités de l’État. Au total, jusqu’à ce rapport, 2 942 tests ont été effectués et 1 533 ont été négatifs. 1140 attendent des résultats.

Le rapport indique que plus de 900 personnes sont surveillées.

Aujourd’hui, on a appris qu’à la Cleveland Clinic à Weston, Broward, ils avaient mis en place un centre pour effectuer des tests selon la modalité libre-service. Et demain devrait en permettre un autre au CB Smith Park à Pembroke Pines.

La Garde nationale soutiendra la logistique pour établir des centres de dépistage des coronavirus.

Lors d’une conférence de presse, le gouverneur Ron DeSantis a déclaré mercredi qu’il avait demandé au gouvernement fédéral d’envoyer plus de ressources pour étendre les tests, et a déclaré avoir reçu l’approbation du propriétaire des Dolphins de Miami, Stephen Ross, pour effectuer des tests dans le parking du Stade Hard Rock. DeSantis a déclaré avoir reçu un permis similaire des Jaguars de Jacksonville et du Orange County Convention Center.

Soutien financier aux entreprises et augmentation des tests de détection de virus.

DeSantis a activé la garde nationale et l’État achetait des kits capables de tester 625 000 personnes.

Plus de 170 membres de la Garde nationale ont été déployés dans le comté de Broward et 300 autres membres supplémentaires de la Garde seront bientôt activés pour faciliter les tests de conduite. Le centre d’examen de conduite est établi en coopération avec le Memorial Healthcare System.

DeSantis a également interdit les visites dans les maisons de soins infirmiers à travers l’État, affirmant que cela était nécessaire pour éviter la contagion parmi les personnes les plus vulnérables. Les visites aux mourants seront autorisées.

Ils commencent à tester le vaccin contre le coronavirus aux États-Unis.

COVID-19 provoque des symptômes légers ou modérés chez la plupart des gens, comme de la fièvre et de la toux, mais les personnes âgées ou celles qui ont des conditions préexistantes peuvent développer des complications graves, y compris une pneumonie.

Le chirurgien général de Floride, Scott Rivkees, a également annoncé que l’État travaillait avec des universités pour recruter temporairement des équipes d’épidémiologistes afin de renforcer les efforts contre la maladie.

