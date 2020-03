Le nombre terrible et croissant de décès par coronavirus aux USA fait accepter à Trump la réalité

Ce que Trump a dit à propos de l’économie et des drogues 16:16

(.) – Même le président Donald Trump, un tisserand en série de ses propres réalités politiques, a accepté la terrible vérité de la science et a rejeté son objectif de Pâques d’ouvrir l’économie américaine avec la pandémie de coronavirus prête à prendre une tournure sauvage.

La prolongation par Trump des lignes directrices sur la distanciation sociale jusqu’au 30 avril est une décision très importante qui signifie que la vie américaine restera suspendue pendant au moins un mois, et probablement plus.

Malgré les effets humanitaires et politiques en cascade de cette décision, le nombre dévastateur du virus n’a laissé à Trump que peu de choix, malgré certains partisans conservateurs qui l’avaient exhorté à alléger les blocus.

Il y a un mois, un président qui prédit un miracle qui ferait simplement disparaître le virus a reçu des chiffres catastrophiques selon lesquels 2,2 millions d’Américains pourraient mourir si l’économie était autorisée à rouvrir la semaine prochaine.

“Rien ne serait pire que de déclarer la victoire avant que la victoire ne soit remportée”, a déclaré Trump dimanche, qui a suggéré à plusieurs reprises la semaine dernière que la victoire était proche, prolongeant les restrictions qui expirent lundi pendant au moins un mois.

La décision de Trump d’écouter ses conseillers soulagera les responsables de la santé publique et les médecins d’urgence à travers le pays, et montre que, dans des situations extrêmes, il est prêt à écouter la science, d’une manière qui serait une réalité de la vie. La plupart des présidents, mais cela ne fait pas longtemps que le commandant en chef a si souvent brouillé la vérité.

Le président a comparu dimanche soir lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a récité plusieurs fausses déclarations, appelé les PDG des entreprises dans le microphone pour féliciter son leadership et attaqué à tort et personnellement des journalistes qui lui ont posé des questions difficiles.

Il a également semblé accuser bizarrement des professionnels de la santé de voler des masques chirurgicaux au milieu de la grave pénurie causée par des conditions hospitalières désastreuses et a accusé les États de “thésauriser” les respirateurs. Trump s’est également vanté de ses propres cotes d’écoute à la télévision.

Leurs ébats semblaient particulièrement discutables étant donné la réalité apparemment inquiétante que des dizaines de milliers d’Américains vont mourir dans les semaines à venir alors que la pandémie prend un contrôle terrible.

À un moment désespéré de l’histoire américaine moderne, Trump semble continuer de se concentrer intensément sur sa propre image politique, revendiquant un crédit personnel et étant très sensible à toute forme de critique.

Le renversement de Trump semblait être la dernière fois que ses fonctionnaires apportaient la flatterie et le pouvoir des arguments pour changer d’avis sur les décisions de leadership qui étaient apparemment basées sur des intuitions et un raisonnement limité.

Samedi, par exemple, il a évoqué l’idée de mettre New York en quarantaine, sans consulter les autorités locales, pour que ses subordonnés le convainquent que l’idée n’était pas possible.

Trump reconnaît que le nombre de morts pourrait être de 100 000 ou plus

Trump a prédit que le taux de mortalité américain, qui avait doublé de jeudi à dimanche, pourrait culminer en deux semaines, mais la nation pourrait atteindre “le bas de la colline” avant le 1er juin.

Même ce nombre semble typiquement optimiste. “Nous devrions être très chanceux”, a déclaré à . Megan Ranney, urgentiste du Rhode Island, notant que seulement si la distanciation sociale était adoptée à travers le pays maintenant, deux semaines ne suffiraient probablement pas pour que tous les cas les plus critiques émergent. .

Il avait désespérément envie de lancer une économie de comté par comté dans les jours à venir. Mais la décision du président, potentiellement un tournant dans la lutte du pays contre la pandémie, semble avoir suivi le lobbying concerté de deux hauts responsables de la santé publique, le Dr Anthony Fauci et le Dr Deborah Birx.

«Nous vous montrons les données. Il a regardé les données et les a comprises immédiatement », a déclaré Fauci à John Berman de . lundi. “C’était une image assez claire. Le Dr Debbie Birx et moi sommes entrés ensemble dans le bureau ovale et nous nous sommes penchés sur le bureau et avons dit: «Voici les données. Jetez un œil. » Il les a regardés, les a compris et a simplement secoué la tête et a dit: «Je pense que nous devons le faire.»

Trump a prédit que sa décision sauverait des centaines de milliers de vies, dans un mouvement apparent d’objectifs politiques pour expliquer l’aggravation rapide de la pandémie américaine.

“2,2 millions de personnes seraient mortes si nous n’avions pas fait ce que nous faisons”, a déclaré le président.

“Si nous pouvons maintenir ce nombre bas … à 100 000, c’est un chiffre horrible, peut-être encore moins … tout le monde, tous ensemble, nous aurons fait du très bon travail”, a ajouté Trump.

La nouvelle date du 30 avril marque un autre changement de position dans la pandémie par le président, qui a clairement indiqué la semaine dernière qu’il n’avait pas choisi la date de Pâques, le 12 avril, sur la base des données, mais parce que c’était une “Belle chronologie”. Trump a haussé les épaules et a déclaré dimanche que Pâques n’était qu’une “date ambitieuse”.

Presque personne qui a suivi de près la science, la modélisation et les données, y compris les gouverneurs, les experts de la santé et les commentateurs, a pensé que la chronologie originale de Trump était intelligente.

Fauci a expliqué dimanche que le nombre de morts aux États-Unis, sur la base de modèles, pourrait atteindre 100 000 décès ou plus, un premier commentaire fait sur ..

“Je pense qu’il est tout à fait concevable que si nous n’atténuons pas dans la mesure où nous essayons de le faire, cela pourrait atteindre ce nombre”, a déclaré Fauci lors de la conférence de presse de la Maison Blanche.

Il a décrit la décision de Trump comme sage et prudente.

Plus tôt dimanche, la justification de Trump pour une réouverture de l’économie comté par comté a été affaiblie par les commentaires de son haut fonctionnaire.

«Je ne suis pas contre la levée des restrictions. En fait, je suis en faveur d’un endroit approprié. Mais je ne le recommande que si nous avons les outils en temps réel “, a déclaré Fauci.

Birx a également sapé la justification du plan de Trump visant à établir de nouvelles recommandations pour l’éloignement social après avoir reçu des options au cours du week-end.

“Nous sommes tous profondément préoccupés et pourquoi nous avons alerté dans toutes les régions métropolitaines et dans tous les États”, a déclaré Birx dimanche sur le programme “Meet the Press” de NBC.

“Aucun État, aucune zone métropolitaine ne sera épargnée”, a déclaré Birx. “En ce moment, nous demandons à chaque gouverneur et à chaque maire de se préparer comme New York se prépare maintenant.”

Birx a également déclaré lundi matin que les communautés rurales des États-Unis devraient se préparer à la propagation de la covid-19, “même si elles pensent qu’elle n’est pas là”.

«Nous pensons que ce virus peut se propager avec de nombreux cas bénins et asymptomatiques. Ce n’est que lorsque vous entrez dans des groupes vulnérables que vous commencez à voir des hospitalisations », a déclaré Birx à NBC. «Si vous vous attendez à ce que, si les métropoles et les zones rurales s’en moquent maintenant, au moment où vous le voyez, cela a pénétré votre communauté de manière assez significative. Et c’est ce qui nous inquiète. Et c’est pourquoi vous devez vous préparer, même si vous pensez que ce n’est pas là. “

Pelosi dit que Trump “joue” pendant que les gens meurent

L’humeur sombre de la pandémie n’a pas convaincu Trump de modérer sa rhétorique politique extrême.

Dimanche, deux journalistes, Yamiche Alcindor de PBS NewsHour et Jeremy Diamond de ., ont lu au président ses commentaires controversés, qu’il a démentis en temps réel à la télévision.

“Nous passons le mot. Nous passons le bon mot “, a déclaré Trump aux journalistes.

Dans un autre exemple, corrigeant le président, il a déclaré la semaine dernière sur Fox News qu’il ne croyait tout simplement pas que 30 000 nouveaux fans étaient nécessaires, se référant apparemment aux avertissements de pénurie d’équipements de sauvetage du gouverneur de New York, Andrew Cuomo. Fauci a effectivement corrigé Trump dimanche.

“J’ai tendance à croire le gouverneur Cuomo”, a déclaré Fauci à ..

«D’une manière ou d’une autre, vous avez besoin des fans dont vous avez besoin. Et j’espère que nous vous procurerons les fans dont vous avez besoin. »

Le défi générationnel de la pandémie de coronavirus aurait testé toute administration. Et n’importe quel président aurait accumulé des échecs sous une pression aussi intense.

Mais les positions incessamment confuses de Trump, ses prétentions à un grand succès personnel et sa volonté de politiser intensifient l’examen de la performance de sa propre administration.

Sa litanie de fausses déclarations et de statistiques trompeuses, par exemple, son affirmation selon laquelle les États-Unis avait évalué beaucoup plus de personnes que la Corée du Sud, même si le chiffre américain par habitant elle est beaucoup plus faible, elle concentre également la critique sur sa gestion de la situation.

Le président, célébrant à nouveau ce qu’il dit, est que le faible taux de mortalité en Amérique semble de mauvais goût lorsque le nombre de décès en Amérique augmente.

Trump n’est pas le seul leader politique de haut rang à vouloir injecter un langage politique explosif dans le débat.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a souligné dimanche la gestion initiale de l’épidémie par Trump dans sa propre interview avec ., qui contenait un langage extrêmement fort.

«Le président, son démenti au début, était mortel. Son retard à amener le matériel là où il se trouve, son retard à amener le matériel là où il est nécessaire est mortel “, a déclaré Pelosi à Jake Tapper dans” . State of the Union “.

“Pendant que le président joue, les gens meurent et nous devons le faire, nous devons juste prendre toutes les précautions”, a déclaré Pelosi.

