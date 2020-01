Le nouveau chef chinois Wu, Nacho Elvira quatre coups | Réseaux sociaux sportifs

Le Chinois Wu Ashun seul dirige le tournoi de golf Dubai Desert Classic après la troisième journée avec un coup d’avance sur le Français Victor Perez, tandis que l’Anglais Eddie Pepperell, leader vendredi, est tombé à la sixième place après avoir fait le par 72.

L’Espagnol Nacho Elvira, avec six birdies, un aigle et deux bogeys, a fait son meilleur tour des trois disputés et avec 66 coups il a terminé septième au classement général, quatre du leader, avec l’Anglais Tommy Fleetwood et le Sud-Africain Dean Burmester .