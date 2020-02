Le nouveau Kymco Super Dink 350 augmente sa sécurité de série et gagne en couleur | Moteur

La marque taïwanaise Kymco a mis à jour votre scooter Super Dink 350, qui est devenu le le plus sûr de sa gamme Avec l’incorporation en série du système de contrôle de traction intelligent (TCS), qui a été conçu pour offrir une adhérence maximale dans les situations difficiles.

Il TCS Il fonctionne avec l’ABS, également en standard, pour éviter les décalages de la vitesse de rotation (supérieure à 5 kilomètres) entre les deux roues du Super Dink 350. Lorsque cela se produit, l’unité de commande électronique du moteur réduit la puissance et force la traction roue arrière maximum.

Le Super Dink 350 équipe un moteur de 28,8 ch, quatre temps, quatre soupapes et refroidissement liquide. Sa capacité de rangement sous le siège permet économisez deux casques intégraux et le réservoir stocker 12,5 litres, pour atteindre un autonomie de 328 kilomètres.

La nouvelle version du Super Dink avec TCS arrivera sur le réseau espagnol fin mars au prix de 5 199 euros (comprend un an d’assurance obligatoire avec assurance vol) et en trois couleurs: rouge, blanc et gris.