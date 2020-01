Le nouveau leader italien Laporta, Cabrera Bello d’un coup | Réseaux sociaux sportifs

L’Italien Francesco Laporta, avec une deuxième carte avec 63 coups (neuf sous la normale) et un total de 134 (-10), s’est positionné comme le nouveau leader de l’Abu Dhabi HSBC Open, du Circuit européen, avec les Espagnols Rafa Cabrera Bello et Sergio García, un et deux coups, respectivement, à deux jours de la fin.

Laporta, qui a entamé la deuxième journée à huit coups des dirigeants d’alors, le Sud-Africain Shaun Norris et l’Italien Renato Paratore, a signé un parcours sans échec, avec neuf “birdies”, dont cinq consécutifs dans les derniers trous. Il a signé ce vendredi la meilleure carte des deux jours de compétition.