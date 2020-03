Le Panama prétend avoir isolé le génome de Covid-19

(CNN espagnol) – Des scientifiques du Gorgas Commemorative Institute ont réussi à isoler mardi le génome du SRAS COV-2, le virus à l’origine de la pandémie mondiale de Covid-19, selon le sous-ministre de la Santé, Luis Francisco Sucre.

L’infectologue Xavier Sáez Llorens, membre de la Commission contre le coronavirus, a expliqué que le Panama serait le premier en Amérique centrale et le quatrième de la région – après le Brésil, le Mexique et le Chili, selon ce qu’il a dit – à réaliser cette avancée, qui permettrait l’étude de l’évolution du virus, de son comportement et de l’efficacité d’éventuels vaccins.

Mardi après-midi, les autorités panaméennes ont signalé 86 cas positifs, dont 71 bénins et avec des patients à domicile, tandis que 14 sont hospitalisés, dont 8 en soins intensifs mais stables.

53% des personnes touchées ont entre 40 et 59 ans. La plupart des cas sont concentrés à Panama City et Panama West.

