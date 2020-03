Le Pape bénit le monde dans la solitude pour le coronavirus | Principal | Édition Amérique

Le pape François a donné aujourd’hui une bénédiction historique “Urbi et Orbi” – à la ville et au monde – dans la solitude, depuis une place Saint-Pierre au Vatican complètement vide à la suite de l’émergence du coronavirus, qui a causé plus de 9 000 en Italie décédé.

Sur une place déserte, enveloppée de silence et mouillée par la pluie incessante, Jorge Bergoglio a offert aux fidèles catholiques du monde une cérémonie sans précédent, une homélie et une bénédiction ultérieure que les croyants catholiques ont dû suivre dans les médias.

Le Saint-Siège a ordonné la fermeture et la fermeture de la place Saint-Pierre et de la basilique jusqu’au 3 avril, par mesure de précaution contre la propagation de cette pandémie, qui a déjà laissé au moins cinq cas positifs à l’intérieur du Vatican.

La bénédiction “Urbi et Orbi” est généralement donnée trois fois: lorsque le pape est élu successeur de Pierre, le 25 décembre pour Noël et à Pâques.

Mais il est également offert à des occasions très précises, comme en 1942, lorsque Pie XII l’a fait à l’occasion de son jubilé épiscopal et du XXV anniversaire des apparitions de Fatima.

Le pape François a voulu avoir un geste extraordinaire maintenant, alors que le monde souffre de l’expansion de ce virus qui a déjà coûté la vie à plus de 25 000 personnes dans le monde.

“Depuis quelques semaines maintenant, il semble que tout s’est assombri. Une obscurité dense a recouvert nos places, nos rues et nos villes; ils ont envahi nos vies en remplissant tout d’un silence assourdissant et d’un vide désolé qui paralyse tout sur son passage: il palpite dans l’air, ça se ressent dans les gestes, les regards le disent. Nous avons peur et nous sommes perdus “, a déclaré le pape en entamant son homélie.

Celui de vendredi a été un rendez-vous universel de prière, qui a été proposé par Jorge Bergoglio lui-même dimanche dernier après la prière de l’Angélus et qui a eu une autre particularité: tous les catholiques ont eu l’occasion d’obtenir une indulgence plénière, tout comme François a récemment créé le décret du Pénitencier apostolique.

Dans ce document, le pape accorde des indulgences à tous les patients atteints de coronavirus, à leurs proches, à ceux qui s’occupent d’eux et à tous ceux qui prient “pour demander la cessation de cette pandémie, le soulagement de ceux qui souffrent et le salut éternel des défunts. “

La cérémonie sans précédent au Vatican a commencé à 18h00, heure locale (17h00 GMT), lorsque le pape a marché en silence des marches de la place du Vatican au tabernacle où il a prononcé une homélie.

Ensuite, il s’est lentement approché de la porte centrale de la basilique du Vatican pour prier devant l’image de la Vierge Salus Populi Romani, qui est généralement conservée dans la basilique de Santa María la Mayor,

ainsi que le Christ crucifié de l’église de San Marcello, à qui le pontife a prié le 16 mars, laissant une photo mémorable, une promenade dans une Rome vide, avec ses habitants confinés dans leurs maisons.

Ce Christ a été porté en procession en 1522 par Rome pour demander la fin de la peste qui ravageait la ville et depuis lors, il a été transporté en procession à Saint-Pierre chaque année sainte, tous les 50 ans environ.

Dans l’homélie qu’il a prononcée quelques instants auparavant sur la place, Francisco a consacré quelques mots aux “médecins, infirmières, responsables du ravitaillement des produits dans les supermarchés, nettoyeurs, soignants, transporteurs, forces de sécurité, bénévoles, prêtres, religieux” et à tous ceux “qui a compris que personne ne peut se sauver.”

Pour eux, ils sont un exemple de courage et de générosité car “face à la peur, ils ont réagi en donnant leur propre vie”.

Ce sont “des gens ordinaires – actuellement oubliés – qui n’apparaissent pas en première page des journaux et des magazines, ni sur les principaux podiums de la dernière émission, mais qui écrivent sans aucun doute aujourd’hui les événements décisifs de notre histoire”, a-t-il déclaré.

Il avait également une mémoire spéciale pour les «pères, mères, grands-pères et grands-mères, enseignants» qui enseignent aux enfants, «avec de petits gestes quotidiens, comment faire face et traverser une crise en réadaptant les routines, en levant les regards et en promouvant la prière.

Et il a invité toute l’humanité à réfléchir au milieu de cette crise sur l’importance de la fraternité et de la solidarité, face à l’individualisme et à l’égoïsme.

Il a dit que les gens progressaient depuis des années en se sentant “forts et capables de tout, avides de profit”, endormis “face aux guerres et aux injustices”, sans écouter les pauvres et les malades, et pensant qu’ils étaient “toujours en bonne santé dans un monde malade” “

Le 25 mars, tous les fidèles du monde ont été convoqués par le Pape pour prier ensemble un “Notre Père”.