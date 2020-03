Le Pape et l’ONU appellent à un cessez-le-feu mondial en raison de la pandémie de coronavirus – . Miami (51)

VATICAN CITY – Le pape François a rejoint dimanche l’appel des Nations Unies pour décréter un cessez-le-feu mondial pour faire face à la pandémie de coronavirus et a appelé à la création de couloirs pour l’aide humanitaire, lors de la prière de l’Angélus célébré à l’intérieur du palais papal.

“Je rejoins tous ceux qui ont accepté cet appel et j’invite tout le monde à le suivre en mettant fin à toute forme d’hostilité belliqueuse, en favorisant la création de couloirs d’aide humanitaire, en ouvrant à la diplomatie et à l’attention à ceux qui se trouvent dans une situation de plus grande vulnérabilité “, a déclaré Francisco.

Le pape argentin a souhaité que «l’effort conjoint contre la pandémie puisse conduire chacun à reconnaître notre besoin de renforcer les liens fraternels en tant que membres d’une famille humaine».

Et que cela éveille chez «les dirigeants des nations et autres parties prenantes un engagement renouvelé de surmonter la rivalité».

“Les conflits ne sont pas résolus par la guerre! Il est nécessaire de surmonter les antagonismes et les contrastes, par le dialogue et une recherche constructive de la paix”, a ajouté Francisco.

La prière de l’Angélus depuis trois semaines a été célébrée dans la bibliothèque du Palais apostolique et est retransmise en direct sur les chaînes du Vatican, depuis la place Saint-Pierre a été fermée en raison du coronavirus.

Les églises de la zone la plus touchée par la pandémie gardent les cercueils tandis que les cimetières ne suffisent pas.

