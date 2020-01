Le Paraguayen Osvaldo Martínez, milieu de terrain du Mexicain Puebla, a déclaré mercredi qu’il était venu dans l’équipe pour disputer le titre et pas seulement pour se battre pour être au milieu du classement comme cela s’est produit lors des derniers tournois.

Dans les tournois Clausura et Apertura 2019, l’équipe a terminé en dixième et dix-huitième positions, respectivement, et maintenant Martinez pense qu’ils peuvent l’emmener aux premières places.