Le Parlement européen débloque 3 000 millions d’euros de soutien aux soins de santé | Couverture

Vendredi, le Parlement européen a donné son feu vert à une batterie de propositions pour mobiliser le budget communautaire en réponse à la pandémie de coronavirus, dont une qui prévoit plus de 3000 millions d’euros pour soutenir le secteur de la santé et le stockage de matériel médical.

Lors d’un vote qui s’est poursuivi par 691 voix pour, quatre contre et une abstention, le Parlement européen a approuvé l’initiative de la Commission européenne de financer avec 3 000 millions d’euros les besoins des systèmes de santé nationaux, surchargés par la pandémie, avec un financement qu’il ira principalement à l’instrument pour la fourniture d’une assistance urgente dans l’Union.

Jusqu’à 2 700 millions d’euros seront consacrés à des mesures dans le cadre de ce mécanisme, telles que le stockage et la distribution des ressources essentielles et du matériel médical dans toute l’Europe, le transport des patients et du matériel de protection ou la conversion d’entreprises européennes pour fabriquer le matériel et les tests tests de diagnostic requis.

Le développement rapide de médicaments contre les coronavirus et de méthodes de diagnostic de la maladie sera également soutenu.

D’autre part, 300 millions d’euros de ce paquet seront utilisés pour renforcer la réserve européenne de matériel médical récemment créée par Bruxelles, financée à 100% par le budget communautaire, et pour coordonner et distribuer le transport de matériel vers tous les États membres vers compléter vos stockages nationaux.

Le Parlement européen a également approuvé un deuxième amendement au budget (599 voix pour, 20 contre, 77 abstentions) pour allouer 567 millions d’euros à différentes priorités qui sont apparues ces derniers mois, également au-delà de la pandémie.

Ce paquet est divisé en 350 millions à la Grèce pour vous aider à faire face à la pression migratoire, 100 millions en aide à l’Albanie pour la reconstruction après le tremblement de terre de novembre 2019 et des ajustements aux budgets de diverses entités européennes, telles que le Médiateur, le Cour des comptes ou le Parquet européen.

Cependant, ce paquet comprend également 128 millions d’euros pour aider les pays de l’UE à répondre à l’épidémie de coronavirus.

FLEXIBILITÉ POUR RÉORIENTER LES FONDS NON DÉPENSÉS

Le Parlement européen a également donné son feu vert à une utilisation plus flexible des Fonds structurels et d’investissement européens via ses trois principaux piliers, le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, afin de réorienter ce qui reste dans ces derniers. dans les zones les plus touchées.

La réforme approuvée par le Parlement permet aux pays de l’UE de demander exceptionnellement un cofinancement à 100% dans leurs programmes de politique de cohésion et facilitera le transfert de ressources d’un fonds à un autre et entre les catégories de régions, ce financement étant Il accorde généralement des subventions en fonction du PIB par habitant de chaque territoire.

La proposition de la Commission prévoyait “une flexibilité totale pour réorienter les ressources vers les zones les plus touchées par la crise actuelle”, ce qui permettra de réorienter les fonds vers des régions plus riches mais fortement impactées par le coronavirus qui autrement n’aurait pas eu accès à cet argent .

En outre, le mécanisme d’approbation des programmes est simplifié, pour accélérer leur mise en œuvre, faciliter l’utilisation des instruments financiers et simplifier les audits.

AIDE AUX PLUS NÉCESSAIRES

L’Eurochamber a également approuvé une initiative visant à garantir le fonctionnement du Fonds européen pour les plus démunis (FEAD) afin que l’aide continue à atteindre les sans-abri et les pauvres malgré les obstacles. génère la crise sanitaire.

La proposition prévoit la possibilité de financer des équipements de protection, la fourniture d’aide alimentaire et d’assistance matérielle de base par le biais de coupons, et d’étendre temporairement le cofinancement européen à 100%, en plus de réduire les obligations de réaliser des rapports et des audits pendant la pandémie.

SOUTIEN À L’AGRICULTURE ET À LA PÊCHE

Le plan approuvé par la Chambre européenne prévoit la possibilité pour les agriculteurs et autres bénéficiaires de fonds de développement rural d’obtenir des prêts et des garanties allant jusqu’à 200 000 euros à des conditions favorables, qui peuvent également être utilisés pour investir dans des infrastructures médicales dans les zones rurales.

Dans le secteur de la pêche, un soutien est accordé aux pêcheurs et aquaculteurs qui ont dû cesser temporairement leur activité, ainsi qu’une plus grande flexibilité budgétaire afin que les États membres puissent affecter rapidement des fonds. EFE

