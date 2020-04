le pays européen qui a rouvert ses écoles en pleine pandémie – . Miami (51)

COPENHAGHE – Les crèches et écoles danoises poursuivent la réouverture progressive entamée mercredi après un mois de fermeture en raison de la pandémie de coronavirus, dans le cadre d’une première phase de normalisation de la société, mouvement qui a suscité quelques critiques pour sa hâte et par certains problèmes de communication des autorités.

La mesure, annoncée avant Pâques par le gouvernement en raison de la bonne évolution de la lutte contre la pandémie de COVID-19, sera mise en œuvre progressivement et avec de nombreuses limitations en matière d’hygiène et de sécurité, ce qui n’a fait que la moitié des municipalités ouvrent leurs centres le premier jour et que l’incorporation est lente, notamment à Copenhague.

Des centaines de parents ont rejoint un groupe sur le réseau social Facebook appelé “Mon fils ne va pas être un cobaye pour COVID-19”, par opposition à ce qu’ils croient être une mesure irréfléchie.

“J’ai le sentiment que les enfants sont des cobayes, nous ne savons pas grand-chose sur le virus, il se développe tout le temps de manière négative, donc c’est fou d’envoyer d’abord les petits qui ne comprennent pas les règles”, a-t-il déclaré aux médias danois. la fondatrice du groupe, Sandra Andersen, mère de deux filles, âgées de 5 et 9 ans.

Andersen estime que le gouvernement a marqué “un but propre” avec cette mesure et que l’envoi des enfants n’est pas sûr, de sorte que le leur restera à la maison, une décision que la plupart n’ont pas choisie cependant des parents.

LIVRAISON ENFANTS EN SCÈNE

“Je pense que cela a été difficile, car nous nous sommes demandé si nous faisions ce qu’il fallait en envoyant nos enfants à l’école. Mais les autorités y ont beaucoup réfléchi, alors nous sommes d’accord”, a expliqué Julia Visan Bahn, dont la fille Anna, 9 ans. , a repris ce jeudi les classes de quatrième année de l’école Øster Farimagsgade à Copenhague.

Cette école centrale de la capitale, qui, comme les autres, n’a rouvert que pour les élèves jusqu’à la cinquième année, a introduit une livraison échelonnée des enfants toutes les heures pour éviter que les foules et les parents ne leur disent au revoir aux portes de l’immeuble.

Les autorités sanitaires obligent également les enfants, les enseignants et les enseignants à se laver les mains au moins toutes les deux heures, et les jouets et les points de contact seront désinfectés deux fois par jour.

Les élèves seront divisés en petits groupes en gardant la distance de sécurité et l’activité se déroulera en extérieur le plus longtemps possible.

“Je suis satisfait des mesures, bien que nous ne puissions pas voir comment elles le font. Ce qu’elles nous ont dit semble bien pensé et fait. De plus, je fais confiance aux enseignants et au système”, déclare Visan Bahn, qui loue presque le contact. journal scolaire avec les parents les jours précédents.

Au cours de cette semaine, de nombreux centres comme Øster Farimagsgade ne feront pas une journée scolaire normale, mais seront plutôt réduits et axés sur les enfants qui acquièrent des routines d’hygiène et de distance sociale.

CONFUSION DANS LES MESSAGES DES AUTORITÉS

“Il est vrai qu’il y a eu un peu de confusion. Le ministre de la Santé a d’abord dit que si les enfants avaient des parents à la maison avec des coronavirus, ils ne pouvaient pas venir, alors oui, s’ils s’isolaient, il y avait aussi de la confusion avec les compteurs. Finalement, ils ont envoyé un message clair et demandé pardon. Nous sommes maintenant convaincus qu’il est sûr d’envoyer des enfants “, explique Visan Bahn.

La réouverture progressive des jardins d’enfants et des écoles entre dans une première phase de normalisation au Danemark, pays où il n’y a pas de confinement mais des mesures de distanciation sociale qui se sont prolongées jusqu’au début du mois de mai.

Le Danemark, qui compte 5,7 millions d’habitants, a enregistré 6 876 cas et 309 décès dus à COVID-19, selon les derniers chiffres officiels.

