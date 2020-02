Le Pérou et le Brésil, involontairement, ont aidé l’Uruguay, qui n’a pas joué mais a réussi | Réseaux sociaux sportifs

Vendredi, l’équipe uruguayenne des moins de 23 ans a dû disputer deux matchs dans les tribunes et forcer deux adversaires, d’abord le Pérou, puis le Brésil, qui l’ont aidé à sceller le passage vers le dernier home run de la phase pré-olympique, à la première date de laquelle elle se heurtera. ce lundi avec l’Argentine.

Avec 6 points sur 12 possibles et un bilan négatif d’un but, l’Uruguay a résisté lors de la dernière journée du Groupe B aux attaques de la Bolivie, du Pérou et du Paraguay, qui ont sauté aujourd’hui vers la cour du stade du Centenaire de la ville colombienne d’Arménie égalées à 3 points mais avec des soldes de notation différents.