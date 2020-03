Le peso mexicain enregistre un nouveau record historique pour une troisième journée consécutive – Telemundo Miami (51)

MEXIQUE – Le peso mexicain a de nouveau marqué ce mercredi et pour le troisième jour consécutif un nouveau creux historique face au dollar sur le marché interbancaire, lorsqu’il a été échangé à 23,93 unités contre un billet vert, une dépréciation liée au coronavirus et la baisse des prix du pétrole.

Ce nouveau minimum suppose que le dollar américain s’est apprécié par rapport à la devise mexicaine de 3,28% dans l’interbancaire par rapport à mardi, où une valeur de 23,17 unités par billet vert avait été enregistrée.

Au cours de la nuit, le peso a enregistré un creux historique de 24,12 unités par dollar, bien que pendant la journée il ait réussi à récupérer un peu, jusqu’à la clôture à 23,93.

La directrice de l’analyse économique et financière de Banco Base, Gabriela Siller, a attribué la dépréciation de la monnaie mexicaine à la baisse du prix du pétrole due à la crise mondiale dérivée de la pandémie de coronavirus et aux mesures des gouvernements du monde entier se préparant à une récession.

“Le peso mexicain est une devise particulièrement sensible à la spéculation sur les marchés financiers mondiaux, car c’est la devise de l’économie émergente la plus liquide après le yuan chinois, fonctionne 24h / 24 et n’a aucune restriction sur son fonctionnement”, Dit Siller.

Chute générale par crainte de l’impact économique du coronavirus

En outre, le spécialiste a décrit comme “peu” les actions de la Commission mexicaine des changes pour fournir des liquidités au marché et a noté le manque d’action du gouvernement, qui “n’a pas divulgué son intention de mettre en œuvre des mesures de relance budgétaire”.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, s’est dit “serein et calme” lors de sa conférence matinale de mercredi face à cette situation économique.

“Pourquoi suis-je au milieu de la crise économique et financière du monde, calme, calme, malgré l’épidémie de coronavirus et tout ce qui est confronté? Parce que je suis convaincu que la force du Mexique est grande”, a-t-il expliqué.

Cette situation ne s’est pas produite depuis le 1er décembre 2008, en pleine crise financière.

Le président a réitéré qu’il ne s’agit pas d’une crise née au Mexique, mais d’une crise que “seules des économies fortes peuvent aider” à atténuer et à résoudre, et a maintenu que l’économie mondiale allait se “stabiliser” par une intervention “profonde” de l’exécutif américain.

Quoi qu’il en soit, le président était confiant dans la santé financière du pays et s’est vanté jusqu’à présent cette année de certaines données économiques.

“Nous avons des fonds, nous avons des réserves. Nous n’avons pas de problèmes de finances publiques. Jusqu’à hier, la collecte était supérieure de 8% à celle de la même période l’an dernier”, a-t-il conclu.

.