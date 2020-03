Le pétrole brut du Mexique est tombé au niveau le plus bas depuis 2002; ce jeudi, les prix du pétrole remontent

Le brut maya a clôturé à 12,92 $ le baril mercredi, ce qui représente une baisse de 6,21 $ par rapport à la veille.

Les prix du pétrole brut ont fortement augmenté ce jeudi, après un règlement de trois jours qui les a amenés à leur plus bas niveau en près de deux décennies avant la effondrement de la demande de coronavirus et augmentation de l’offre au milieu d’une lutte pour la part de marché entre la Russie et l’Arabie saoudite.

L’indice de référence international Brent, qui a perdu la moitié de sa valeur en moins de deux semaines, a pris une pause lorsque les investisseurs sur les marchés financiers ont évalué l’impact des mesures de relance massives approuvées par les banques centrales du monde entier.

À 0943 GMT, Brent a gagné 1,56 $, soit 6,27%, à 26,44 $ le baril, après être descendu à 24,52 $ mercredi, son plus bas niveau depuis 2003.

Pour sa part, el West Texas Intermediate (WTI) aux États-Unis a augmenté de 2,55 $, soit 12,52%, à 22,92 $ le baril, après avoir perdu près de 25% la veille, à son plus bas niveau en 18 ans.

Cependant, les analystes ont déclaré que ces développements devraient être temporairesParce que la baisse de la demande pour l’épidémie de coronavirus doit s’ajouter à l’effondrement ce mois-ci d’un accord de coupure de pompage entre l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et un groupe de producteurs alliés.

Le leader de facto de l’OPEP, l’Arabie saoudite, qui a entamé une lutte avec la Russie à l’origine du krach des prix, prévoit de continuer à pomper à un rythme record de 12,3 millions de barils par jour (b / j) pendant des mois.

“Au 1er avril, quelque 4 millions de barils par jour pourraient inonder les marchés, abaissant potentiellement les prix à moins de 20 dollars … Si personne n’intervient, aucun producteur de pétrole n’aura d’avantages dans cet environnement “, a déclaré Jefferies dans une note.

Les sénateurs américains ont intensifié mercredi la pression sur l’Arabie saoudite et la Russie pour mettre fin à leur guerre des prix et ont rencontré l’envoyé de Riyad à Washington.

En outre, ils ont exhorté le président Donald Trump à imposer un embargo sur le pétrole des deux pays.

Le pétrole brut mexicain est tombé à son plus bas niveau depuis 2002

Mercredi, le brut du Mexique est tombé à niveau le plus bas depuis janvier 2002, selon S&P Global Platts, alors que les références mondiales du pétrole chutaient en diminution de la demande en réaction à l’épidémie de coronavirus.

Le prix de vente officiel des livraisons de brut Maya à la côte du golfe des États-Unis a clôturé à 12,92 $ le baril, une baisse de 6,21 dollars par rapport à la veille. Le 17 janvier, avant que l’impact du coronavirus ne se fasse sentir dans les Amériques, il était de 55,15 $.

Les marchés du pétrole ont faibli depuis que l’Arabie saoudite a augmenté ses approvisionnements au début du mois après l’échec des pourparlers entre les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et les producteurs non pétroliers, comme la Russie, sur un nouveau réduire la production en prévision d’une demande plus faible.

Petróleos Mexicanos (Pemex) ajuste ses formules de prix mensuels pour le pétrole brut expédié à des clients dans les Amériques, en Europe et en Extrême-Orient en modifiant le soi-disant facteur K, ce qu’il n’a pas fait récemment.

Les exportations de pétrole sont l’une des principales sources de revenus budgétaires au Mexique et Pemex conclut des couvertures chaque année pour se protéger contre les variations de prix.

Cependant, le directeur de la société, Octavio Romero, a déclaré que La couverture 2020 ne devrait pas résoudre tous les problèmes états financiers de Pemex.

“Cette couverture contractuelle ne résout pas le problème financier qui entraînera la baisse des prix du pétrole. Pour cette raison, Pemex renforcera ses mesures d’austérité et un objectif de ajuster vos dépenses administratives de 625 millions de pesos par trimestre et un objectif d’épargne d’au moins cinq milliards de pesos est proposé dans les contrats de cette année », a déclaré Romero à l’occasion du 82e anniversaire de l’expropriation pétrolière. (Rts)