Le pétrole retombe et ferme à 26,95 $ le baril, alourdi par le coronavirus

La crise des prix sur le marché pétrolier ne semble pas encore avoir atteint son plus bas niveau, bien qu’elle soit tombée à un niveau jamais vu au cours de la dernière décennie. Ce mardi, le West Texas Intermediate (WTI) – référence pour le Nicaragua – a chuté à 26,95 $ pour une livraison en avril, en deçà des 28,98 $ avec lesquels il a ouvert cette semaine.

Au cours de la journée à la Bourse de New York, le WTI a tenté dans les premières heures de surmonter sa séquence de défaites en atteignant un maximum de 30,60 $, mais n’a pas réussi à rester à ce niveau et est tombé à un minimum de 26,78 $, selon des sites spécialisés qui ils suivent les marchés boursiers.

Lire aussi: Le régime d’Ortega devient “aveugle” avec du pétrole en dessous de 30 $ US et décide de maintenir le tarif de l’électricité inchangé en mars

L’incapacité des gouvernements à arrêter l’expansion de la pandémie de coronavirus, qui menace de provoquer une récession économique mondiale, en raison de la quasi-paralysie des activités industrielles et de services dans le monde, a les marchés sur le bord.

La situation a été aggravée par la guerre des prix que l’Arabie saoudite et la Russie entretiennent depuis la semaine dernière, après que cette dernière ait refusé de réduire sa production de brut pour stabiliser les prix face à son effondrement. Cette situation ainsi que l’effet de Covid-19 sur l’économie mondiale ont créé une offre excédentaire de brut.

Le pétrole pour livraison en avril a perdu 2,04 dollars mardi par rapport à la session de lundi, soit une baisse de 7,04% sur la journée.

Le brent de référence pour l’Europe a chuté de 5,08%, ce qui signifie une perte de 1,53 $ le baril par rapport à la session de lundi. Le baril de ce pétrole a clôturé à 28,61 $, après avoir atteint un plus haut de 30,59 $ et un plus bas de 28,51 $. Il a clôturé à 30,14 $ lundi à la Bourse de Londres.

Lisez aussi: Le prix du pétrole brut est tombé en dessous de 40 $. Pourquoi n’est-ce pas une si bonne nouvelle pour les Nicaraguayens?

Les marchés boursiers réagissent plus positivement

Il est allé à Wall Street qui s’est mieux comporté ce mardi, après son pire lundi noir depuis 1987. Les actions américaines ont augmenté de 6% après que la Réserve fédérale a pris des mesures économiques supplémentaires pour augmenter la liquidité du marché et amortir l’effet de la convoitise. -19 dans l’économie, tel que publié par les médias américains VOA sur son site Internet.

L’indice Dow Jones Industrial a augmenté de 1 048,49 points, ou 5,19%, à 21 237,01; le Standard and Poor’s 500 a gagné 142,83 points, soit 5,99%, à 2 528,96; et l’indice composite Nasdaq a ajouté 430,19 points, ou 6,23%, clôturant à 7 334,78 points.

Les marchés boursiers ont plongé lundi après que le président américain Donald Trump a admis que la crise mondiale de la santé risquait d’entraîner une récession de l’économie américaine. Le président a déclaré que la pandémie pourrait durer jusqu’en août.

Frank Cappelleri, directeur exécutif d’Instinet, cité par CNBC des États-Unis, a déclaré que «le marché a entendu ce qu’il ne voulait pas entendre. Non pas que je voulais savoir que cela allait durer jusqu’en juillet et août, et maintenant le marché fait le calcul. Si cela dure jusqu’en juillet et août, cela signifie que nous pourrions avoir une contraction au deuxième trimestre et au troisième trimestre, ce qui signifie une récession. “

Cependant, ce même mardi, il a rapporté qu’en collaboration avec le Congrès et le Département du Trésor, ils préparaient de nouvelles mesures économiques pour stimuler l’économie. “Nous allons aller de l’avant”, a déclaré Trump. “Nous voulons faire quelque chose qui leur enverra de l’argent [a los estadounidenses] le plus rapidement possible “, at-il ajouté.

Les paroles de Trump ont calmé Wall Street, dont les principaux indices se sont fermés en vert après plusieurs jours de nervosité chez les investisseurs.

Lire aussi: Au Nicaragua, le carburant et l’énergie électrique pourraient augmenter fortement ce mois-ci, en raison des tensions au Moyen-Orient